Territorium Life retiene evidencias de trampas en examen en línea de admisión a la UNAM

La empresa Territorium Life, contratada para aplicar el examen en línea de ingreso a la UNAM, quedó también como encargada de resguardar todas las evidencias en video y audio de todos los actos prohibidos que se presentaron durante la prueba. En el Anexo del contrato firmado por más de 100 millones de pesos se establecía que la plataforma contratada podría generar reportes individuales de cada aspirante que pudiera haber cometido conductas no permitidas. También establecía que la empresa debería de proporcionar un monitoreo en tiempo real del desarrollo del examen con reportes detallados, gráficos, tableros de control y la visualización de evidencias como imágenes, videograbaciones, audios y alertas generadas por la herramienta de supervisión.

“El prestador del servicio deberá garantizar que el sistema guarde 100% todos los audios, imágenes y videos de 100% de las personas aspirantes que presenten el examen. “La plataforma debe permitir la generación de reportes individuales sobre el proceso de cada persona aspirante en todo momento. Este debe incluir las etapas de validación de equipo, simulador y examen, así como todas las evidencias identificadas por el personal de la UNAM como correspondientes a conductas no permitidas”. Este viernes, para sortear la crisis causada por actos prohibidos en la prueba en línea de ingreso a licenciatura, la UNAM anunció la aplicación de un examen de control de forma presencial para quienes fueron aceptados y para aspirantes con los mejores puntajes que no lograron un espacio. El rector Leonardo Lomelí ofreció disculpas a los aspirantes afectados y pidió a los jóvenes no incurrir en trampas. En la página 13 del Anexo se indica que el sistema operado por Territorium Life debería de permitir únicamente a personal autorizado generar y obtener evidencia de los exámenes aplicados a demanda, esto incluía fotos, videos y audios resultantes de la vigilancia y alertas generadas por el sistema de supervisión.

UNAM ANALIZARÁ ORIGEN DE ANOMALÍAS La Comisión Técnica creada por la UNAM para revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 iniciará una nueva etapa de investigación para determinar qué ocurrió con el examen de admisión aplicado en línea y elaborar recomendaciones para futuros procesos de selección. En entrevista con el medio de comunicación El Universal, Alma Maldonado, investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav, e integrante de la comisión, señaló que tras entregar al rector la recomendación de aplicar un examen presencial de control a más de 58 mil aspirantes, el grupo ahora buscará reconstruir cómo se tomó la decisión de migrar a una prueba digital y qué factores derivaron en las anomalías detectadas. “Lo que sigue es indagar sobre el proceso, qué pasó, cómo pasó, desde la decisión del examen en línea hasta cómo se desarrolló todo este proceso”, explicó. La especialista consideró que la crisis derivada del examen de admisión en línea dejará lecciones relevantes para las universidades mexicanas.

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