$!Tiene empleo formal peor cifra en 5 años

La generación de puestos de trabajo en el sector formal fue de 333 mil 303 en los primeros nueve meses del año, su menor cifra en cinco años para periodos comparables, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esto significa que la creación de empleos formales resultó 27.0 por ciento inferior a la observada de enero a septiembre del año pasado, cuando se afiliaron 456 mil 417 plazas.

Al cierre de septiembre de 2025, los puestos de trabajo registrados ante el IMSS fueron 22 millones 571 mil 682, lo que representó 0,4 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

En los últimos 12 meses, los puestos de trabajo crecieron en 90 mil 879; exclusivamente en septiembre, el avance mensual fue de 116 mil 765 plazas.

Según un análisis de ManpowerGroup, el impulso en el ritmo de generación de empleo se ha sostenido gracias al trabajo permanente, que reportó para el noveno mes del año 113 mil 38 puestos de trabajo, cifra superior a los meses de septiembre de 2023 y 2024 que alcanzaron los 85 mil y 86 mil puestos de trabajo permanentes, en cada caso.