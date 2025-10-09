Revela Loret de Mola que ‘Andy’ lópez compró obra de Yayoi Kusama en 500 mil pesos

El periodista Carlos Loret de Mola aseguró en Latinus que Andrés “Andy” López Beltrán compró arte de Yayoi Kusama y pagó medio millón de pesos en marzo de 2024, cuando su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, estaba en la etapa final de su gobierno.

En la investigación de Latinus, encontraron que, según Trade Atlas, una de las bases de datos de comercio global más grandes del mundo, el 15 de marzo de 2024, “Andy” López importó una “pintura hecha a mano enmarcada”.

La pieza fue enviada por la galería Manabia Fine Arts y trasladada desde Japón a México.

Agregó que la dirección en la que se recibió la obra fue en el departamento que el expresidente morenista compró en 2002 y heredó a sus hijos, ubicado en la calle Odontología número exterior 57 con el nombre del edificio y número exterior del departamento de López Obrador.

La obra de la artista contemporánea reconocida a nivel internacional, está valuada en 30 mil dólares y el secretario de Organización de Morena pagó medio millón de pesos a la exclusiva galería de Tokio.

Según el reportaje, la pieza de arte tiene un peso declarado de 12 y medio kilos, y en el papel se reportó un valor de 500 mil pesos mexicanos por la importación.

Latinus dio a conocer que de acuerdo con su investigación, la pieza se trata de una serigrafía abstracta realizada en los años 90 con colores vibrantes y la característica red de puntos que distingue las obras de Yayoi Kusama, artista de 96 años.

¿Quién es Yayoi Kusama?

La artista de la obra para Louis Vuitton nació en 1929 en Matsumoto, Japón, y comenzó a pintar cuando era una niña para expresar las alucinaciones que experimentaba y así escapar de la dinámica familiar marcada por el maltrato y el abandono, según el perfil presentado por el Museo Tamayo.

De acuerdo con The Artling, una plataforma y galería en línea, estas apariciones que vivía la artista consistían en puntos y patrones que envolvían su entorno, sugiriendo problemas de enfermedad mental que han seguido influyendo en su obra a lo largo de los años.

The Artling también describe a Yayoi Kusama como una artista vanguardista, reconocida por sus obras e imágenes psicodélicas que evocan temas de psicología, feminismo, obsesión, sexo, creación, destrucción e intensa autorreflexión.

Entre muchas de las obras realizadas por la artista japonesa se encuentran:

• Acumulación n.º1

• Dots Obsession

• Ascension of Polka Dots

• Jardín de Narcisos

• Butterfly

Visita de Yayoi Kusama a MéxicoEn 2015 Yayoi Kusama visitó México con la exposición “Obsesión infinita” que, de acuerdo con el Museo Tamayo, la exposición presentó más de 100 obras creadas entre 1950 y 2013, que incluyen pinturas, trabajos en papel, esculturas, videos, slideshows e instalaciones.

En dicha exposición de arte, se presentó la trayectoria de la artista desde el ámbito privado a la esfera pública, desde la pintura al performance, del estudio a la calle, según escribió el Museo, que además informó que la muestra ha viajado por el continente americano en los países de Argentina y Brasil.

Museo Yayoi Kusama

La artista japonesa tiene su propio museo llamado “El Museo Yayoi Kusama”, fundado por la misma artista y gestionado por la Fundación Yayoi Kusama.

Este lugar artístico abrió sus puertas en 2017 con el objetivo de difundir y promover el arte de la creadora.

En el lugar se encuentran obras destacadas desde los primeros años de Kusama hasta la actualidad.

Además, presentan diversas actividades y eventos, como conferencias, publicaciones y exposiciones de material y documentación, con el objetivo de “honrar” la vida y obra de la artista.