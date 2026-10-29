Tlaxcala estrena distribuidor vial de 663 mdp: promete ahorrar hasta 30 minutos de traslado

El tránsito en uno de los cruces más concurridos de Tlaxcala tendrá una nueva alternativa. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, inauguraron este jueves 29 de octubre el Distribuidor Vial Santa Ana–Chiautempan, una obra que requirió una inversión de 663 millones de pesos.

La infraestructura tiene una longitud de 1.2 kilómetros y una altura de 13 metros. Su objetivo es reducir los congestionamientos en la intersección de la carretera federal 121, conocida como vía corta Puebla-Chiautempan-Apizaco, con la avenida Antonio Díaz Varela. DISTRIBUIDOR VIAL EN TLAXCALA BUSCA REDUCIR EL TRÁFICO Durante la presentación de la obra, Esteva Medina explicó que alrededor de 54 mil vehículos circulan diariamente por este punto, donde los tiempos de espera podían alcanzar hasta 50 minutos. El nuevo distribuidor cuenta con cuatro carriles, dos por cada sentido, y permite que el tránsito de largo recorrido avance sin detenerse en el cruce semaforizado. El funcionario indicó que los cuatro carriles comenzaron a operar este jueves, aunque todavía continuarán algunos trabajos en la parte inferior del puente. De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, la infraestructura permitirá ahorrar hasta 30 minutos por trayecto, además de mejorar las condiciones de circulación en la zona.

¿CUÁNTO COSTÓ Y CÓMO SE CONSTRUYÓ EL PUENTE? La construcción del Distribuidor Vial Santa Ana–Chiautempan representó una inversión de 663 millones de pesos y generó 2 mil 220 empleos. El proyecto también implicó un reto técnico, debido a que fue necesario construir un nuevo nivel por encima de la estructura existente sin interrumpir la circulación vehicular. Para desarrollar los trabajos se instalaron 53 columnas con cabezales y 180 trabes. Asimismo, se colocaron pilas de cimentación con profundidades de entre 13 y 30 metros. Las labores incluyeron la reubicación de líneas eléctricas y de agua potable para permitir el desarrollo de la infraestructura. ¿A QUIÉNES BENEFICIA EL DISTRIBUIDOR VIAL SANTA ANA–CHIAUTEMPAN? Según las estimaciones presentadas por las autoridades, la obra beneficiará a más de 73 mil habitantes de la región, al facilitar los desplazamientos entre Puebla y Apizaco. La reducción de los tiempos de traslado también busca favorecer el transporte de mercancías y las actividades comerciales, artesanales e industriales de Tlaxcala.

Durante el anuncio, Esteva Medina señaló que la obra responde a una necesidad histórica de la entidad, al transformar un punto de constantes retrasos en una vía diseñada para ofrecer una circulación más ágil y segura. Con la apertura de los cuatro carriles, el distribuidor entra en operación como parte de las acciones de infraestructura destinadas a mejorar la movilidad regional. Los resultados en los tiempos de recorrido dependerán de las condiciones reales del tránsito y de la conclusión de los trabajos pendientes en la zona inferior.