Tlaxcala estrena distribuidor vial de 663 mdp: promete ahorrar hasta 30 minutos de traslado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tlaxcala estrena distribuidor vial de 663 mdp: promete ahorrar hasta 30 minutos de traslado
    El tránsito en uno de los cruces más concurridos de Tlaxcala tendrá una nueva alternativa. FOTO: REDES SOCIALES

La obra Santa Ana–Chiautempan ya opera con cuatro carriles y busca agilizar el tránsito de 54 mil vehículos diarios; su construcción generó más de 2 mil empleos.

El tránsito en uno de los cruces más concurridos de Tlaxcala tendrá una nueva alternativa. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, inauguraron este jueves 29 de octubre el Distribuidor Vial Santa Ana–Chiautempan, una obra que requirió una inversión de 663 millones de pesos.

Samuel García veta reforma en Nuevo León que obligaba a liberar la Autopista al Aeropuerto

La infraestructura tiene una longitud de 1.2 kilómetros y una altura de 13 metros. Su objetivo es reducir los congestionamientos en la intersección de la carretera federal 121, conocida como vía corta Puebla-Chiautempan-Apizaco, con la avenida Antonio Díaz Varela.

DISTRIBUIDOR VIAL EN TLAXCALA BUSCA REDUCIR EL TRÁFICO

Durante la presentación de la obra, Esteva Medina explicó que alrededor de 54 mil vehículos circulan diariamente por este punto, donde los tiempos de espera podían alcanzar hasta 50 minutos.

El nuevo distribuidor cuenta con cuatro carriles, dos por cada sentido, y permite que el tránsito de largo recorrido avance sin detenerse en el cruce semaforizado.

El funcionario indicó que los cuatro carriles comenzaron a operar este jueves, aunque todavía continuarán algunos trabajos en la parte inferior del puente.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, la infraestructura permitirá ahorrar hasta 30 minutos por trayecto, además de mejorar las condiciones de circulación en la zona.

$!La infraestructura tiene una longitud de 1.2 kilómetros y una altura de 13 metros.
La infraestructura tiene una longitud de 1.2 kilómetros y una altura de 13 metros. FOTO: REDES SOCIALES

¿CUÁNTO COSTÓ Y CÓMO SE CONSTRUYÓ EL PUENTE?

La construcción del Distribuidor Vial Santa Ana–Chiautempan representó una inversión de 663 millones de pesos y generó 2 mil 220 empleos.

El proyecto también implicó un reto técnico, debido a que fue necesario construir un nuevo nivel por encima de la estructura existente sin interrumpir la circulación vehicular.

Para desarrollar los trabajos se instalaron 53 columnas con cabezales y 180 trabes. Asimismo, se colocaron pilas de cimentación con profundidades de entre 13 y 30 metros.

Las labores incluyeron la reubicación de líneas eléctricas y de agua potable para permitir el desarrollo de la infraestructura.

¿A QUIÉNES BENEFICIA EL DISTRIBUIDOR VIAL SANTA ANA–CHIAUTEMPAN?

Según las estimaciones presentadas por las autoridades, la obra beneficiará a más de 73 mil habitantes de la región, al facilitar los desplazamientos entre Puebla y Apizaco.

La reducción de los tiempos de traslado también busca favorecer el transporte de mercancías y las actividades comerciales, artesanales e industriales de Tlaxcala.

Rehabilitan pavimento en la avenida Presidente Cárdenas de Saltillo

Durante el anuncio, Esteva Medina señaló que la obra responde a una necesidad histórica de la entidad, al transformar un punto de constantes retrasos en una vía diseñada para ofrecer una circulación más ágil y segura.

Con la apertura de los cuatro carriles, el distribuidor entra en operación como parte de las acciones de infraestructura destinadas a mejorar la movilidad regional. Los resultados en los tiempos de recorrido dependerán de las condiciones reales del tránsito y de la conclusión de los trabajos pendientes en la zona inferior.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Infraestructura
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Tlaxcala

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
América Latina está en proceso de ‘bukeleización’

América Latina está en proceso de ‘bukeleización’
Titiriteo

Titiriteo
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
La secretaria del Bienestar de Uruapan, Alejandra Vargas, fue detenida tras incumplir tres citatorios; una jueza determinará su situación jurídica por el caso del exalcalde.

Detienen a Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, por el caso Carlos Manzo
Cuauhtémoc Cárdenas cuestionó los resultados oficiales que dieron la victoria a Carlos Salinas de Gortari.

La caída del sistema... la noche del fraude electoral de 1988 en la que Salinas le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Las noticias más importantes del 28 de octubre en México: Muere Cuauhtémoc Cárdenas; Choque de trenes en España; Caso Carlos Manzo; Más de 34 horas bloqueo del Tec Saltillo, y más

Las noticias más importantes del 28 de octubre en México: Muere Cuauhtémoc Cárdenas; Choque de trenes en España; Caso Carlos Manzo; Más de 34 horas bloqueo del Tec Saltillo, y más
La streamer e influencer Fernanda Vaal denunció públicamente al reconocido creador de contenido Komanche por una supuesta agresión sexual.

¿Quién es Fernanda Vaal?... la acusan de difamar y causar la muerte de Komanche por un presunto abuso sexual