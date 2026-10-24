Samuel García veta reforma en Nuevo León que obligaba a liberar la Autopista al Aeropuerto

El emecista rechazó el Decreto 238 legislativo asegurando que afecta la estabilidad financiera de la Red Estatal de Autopistas (REA) e invade atribuciones del Ejecutivo estatal.

Aunque en el último año aplicó en dos ocasiones la gratuidad en la Autopista al Aeropuerto alegando la afectación vial por la construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey, el gobernador de Nuevo León , el emecista Samuel García, vetó ayer una reforma del Congreso local para establecer esta medida, de manera obligada y temporal, cuando los trabajos de una obra colapsen la movilidad.

El veto, el número 184 en lo que va del sexenio de García, se recibió a las 10:10 horas de ayer en la Oficialía de Partes del Congreso y va contra reformas a la Ley de la REA aprobadas el pasado 5 de octubre.

”La adición del Artículo 17 Bis contenida en el Decreto 238 compromete la estabilidad financiera del organismo”, enumera el Gobernador en el veto, “vulnera los principios constitucionales de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, y contraviene el marco legal hacendario aplicable a la afectación de ingresos públicos en las Entidades Federativas”.

La oposición del emecista se da luego de que entre el 18 de octubre del 2025 y el 4 de enero pasado decretó que los usuarios de la Autopista al Aeropuerto, administrada por la REA, no pagaran cuota ante el caos vial generado por las obras del Metro en la Avenida Miguel Alemán.

Más de un mes después, el 11 de febrero, el Gobierno estatal suspendió otra vez ese cobro, igualmente por los trabajos de la Línea 6, gratuidad que se mantuvo hasta el 1 de julio, cuando acabaron los juegos del Mundial en la Ciudad y pese a que el Estado había ofrecido que estaría vigente hasta concluir las labores del Metro.

”Nuevamente no es la voluntad del Gobernador apoyar los bolsillos de los ciudadanos”, cuestionó la panista Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso.

”Si no hubo afectaciones económicas a la REA por no cobrar en el Mundial, no tendría por qué haberlas ahora”, añadió.