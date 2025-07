Todo el aparato de seguridad de Tabasco se coordinaba con el crimen: Ignacio Rodríguez

Información de inteligencia recabada desde 2019 revela que no solo Hernán Bermúdez, sino todo el aparato de seguridad de Tabasco estaba implicado con el crimen organizado y no había forma de que autoridades estatales y federales no lo supieran, aseguró el periodista Ignacio Rodríguez Reyna.

En entrevista con Gabriela Warkentin para el programa “Así las Cosas” de W Radio, el director de “Fábrica de Periodismo” reveló que los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia generaron información sobre la implicación de autoridades de Tabasco, entre ellas Hernán Bermúdez, ex jefe de Seguridad estatal, con el grupo criminal “La Barredora”.

“Encontramos más de 30 reportes del 2019 hasta el 2022 (...) Ejecuciones en Tabasco, flash de cooptación de autoridades, posible fuga de información, situación Tabasco, actividad delictiva de Tabasco. Todos estos reportes, en todos ellos aparecía”, señaló Rodríguez.

El periodista dijo que la atención se ha centrado sobre Bermúdez, pero que había más autoridades que estaban cooperando con el crimen organizado desde la Policía Estatal, las policías municipales, Seguridad Pública y la Policía Ministerial.

“Es importante (Bermúdez) por ser el director de seguridad pública del estado, pero no es el único. Hay una red, la macrocriminalidad, quienes también están mencionados. Es Hernán, pero el director de la policía estatal, el coordinador de las policías municipales, secretario de Seguridad Pública del estado, policía ministerial

“Todo el aparato de seguridad del estado de Tabasco estaba implicado”, aseguró tajante Rodríguez Reyna.

Asimismo, sostuvo que la información generada por los centros regionales de inteligencia llega a altos mandos de inteligencia, Ejército, Fiscalía General de la República y otros, por lo que no es posible que no se supiera del tema.

“(La información generada) Se envía a lo que era el Cisen, ahí hay un Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. El director de ese centro nacional era Luis Rubén Medina Sandoval, el hijo de Luis Cresencio Sandoval, le llegaban directamente todos los reportes”.

“Le llegaban al director del Centro Nacional de Inteligencia, que en este caso estaba dirigido por otro general, Audomaro Martínez, cercanísimo colocado por Andrés Manuel López Obrador. El general Luis Cresencio Sandoval, a él le reportaban todo”.

Señaló que al menos esas tres personas tenían la información al alcance desde que se empezó a generar en 2019, además de la FGR, que en ese entonces ya estaba bajo el mando de Alejandro Gertz Manero.

“No había manera de que el gobernador (Adán Augusto López) no supiera. Esta información se sabía, había múltiples reportes. Las estructuras políticas estaban en coordinación con las estructuras criminales y empresariales”.

Dijo que las actividades criminales contemplaban lavado de dinero generado por el tráfico de drogas, tráfico de personas, huachicol, extorsión y secuestro.

Finalmente, el periodista cuestionó por qué, aunque conocían la información, las autoridades decidieron no intervenir.