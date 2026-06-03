‘Todo iba bien’... Sheinbaum reconoce que caso CIA en Chihuahua afecto relación con EU

Durante su segunda Rendición de Cuentas, la mandataria explicó que desde el inicio de la nueva administración estadounidense encabezada por Donald Trump se construyeron mecanismos de colaboración enfocados principalmente en el combate al narcotráfico y la atención de los flujos migratorios.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la relación entre México y Estados Unidos mantenía un nivel de coordinación que calificó como histórico hasta que el llamado caso CIA en Chihuahua provocó un punto de quiebre en la dinámica de cooperación entre ambos países.

Según Sheinbaum, los resultados de esa coordinación comenzaron a reflejarse rápidamente. Uno de los datos más destacados fue la reducción de los encuentros migratorios en la frontera, los cuales disminuyeron en un 97.5 por ciento, una cifra que atribuyó directamente al trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

EL CASO CHIHUAHUA CAMBIÓ EL ESCENARIO

La estabilidad en la relación bilateral, de acuerdo con la presidenta, comenzó a deteriorarse cuando autoridades mexicanas detectaron la presencia de agentes estadounidenses operando en territorio nacional sin cumplir los requisitos establecidos por la legislación mexicana.

El caso involucra a elementos presuntamente vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que habrían realizado actividades en el estado de Chihuahua sin contar con la acreditación correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la información presentada por la mandataria, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que los agentes localizaron un laboratorio relacionado con la producción de drogas, aunque no llevaron a cabo acciones para desmantelarlo. Posteriormente abandonaron el sitio, mientras que dos de ellos perdieron la vida en circunstancias que aún son materia de investigación.

MÉXICO EXIGIÓ RESPETO A SUS NORMAS

Tras los acontecimientos, el gobierno mexicano solicitó que los agentes involucrados se ajustaran a los procedimientos legales que regulan la presencia de personal extranjero en territorio nacional.

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas exigieron que los elementos estadounidenses restantes abandonaran el país y que, en caso de continuar operando en México, fueran acreditados formalmente conforme a la legislación vigente.

Finalmente, las autoridades estadounidenses optaron por retirar a los agentes sin realizar el proceso de acreditación requerido. Para el gobierno mexicano, este episodio representó una situación delicada que puso sobre la mesa los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.

La mandataria insistió en que la colaboración entre países debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo y dentro del marco legal establecido por cada nación.

LAS EXTRADICIONES QUE ESCALARON LA CRISIS

La tensión aumentó días después cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó solicitudes de detención con fines de extradición contra diez ciudadanos mexicanos.

Entre las personas mencionadas se encontraban un gobernador en funciones, un senador y un presidente municipal, situación que generó preocupación dentro del gobierno federal debido a la naturaleza de los cargos involucrados.

“Todavía no presentan las pruebas”, afirmó Sheinbaum al referirse a las solicitudes estadounidenses.

La presidenta destacó que se trata de un hecho inédito, ya que, según su interpretación, nunca antes una dependencia estadounidense había solicitado la extradición de funcionarios electos que se encontraran ejerciendo activamente sus responsabilidades públicas.

SOBERANÍA, EL EJE DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

Más allá del caso específico, Sheinbaum utilizó el episodio para plantear una discusión más amplia sobre la soberanía nacional y el papel de las instituciones mexicanas frente a presiones externas.

La mandataria sostuvo que cualquier investigación relacionada con funcionarios públicos mexicanos debe seguir los cauces legales correspondientes dentro del país y estar respaldada por evidencia suficiente.

“¿Quién elige a los gobernadores? El pueblo”, expresó durante su intervención.

Asimismo, trazó un paralelismo histórico con Benito Juárez, recordando su postura frente al gobierno de Maximiliano de Habsburgo como símbolo de la defensa de la independencia y la autodeterminación nacional.

Sheinbaum subrayó que la FGR continuará realizando sus propias investigaciones cuando existan elementos para ello, pero insistió en que las decisiones relacionadas con funcionarios elegidos mediante voto popular deben corresponder a las instituciones mexicanas y no depender de solicitudes externas sin pruebas públicas presentadas.