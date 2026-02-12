Jornada laboral de 40 horas... la verdad sobre esta reforma ¿realmente beneficia a los trabajadores?

Luego de que el Senado aprobara en lo particular y en lo general la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas esta ha generado controversia porque no garantiza dos días de descanso.

La iniciativa fue enviada al Senado con un esquema gradual que comenzará en 2027. Este modelo proviene de mesas de diálogo entre gobierno, sindicatos y empresarios, pero dejó fuera un cambio profundo al descanso semanal, lo que limita los beneficios reales que muchos esperaban de esta reforma.

TE PUEDE INTERESAR: Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para reducir la jornada laboral

CÓMO SE REDUCIRÁN LAS HORAS

El recorte a la semana laboral será paulatino:

· 46 horas en 2027

· 44 horas en 2028

· 42 horas en 2029

· 40 horas en 2030

En 2026 las empresas tendrán un periodo de adaptación para reorganizar turnos y procesos. Sin embargo, el cambio más polémico es que el descanso semanal sigue siendo de un solo día, ahora especificado como obligatorio y con goce de salario íntegro.

En la práctica, los trabajadores continuarán asistiendo seis días a la semana, aunque con menos horas por jornada. Para quienes enfrentan traslados de hasta cuatro horas diarias, esto no representa un descanso real.

Este esquema mantiene retos en temas de salud, tiempo familiar y actividades educativas o recreativas, pues la reducción horaria no soluciona el ritmo acelerado que viven millones de personas.

QUÉ INCLUYE LA REFORMA FINAL

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reducción gradual está diseñada para evitar impactos bruscos en empresas y sostener la productividad. Afirmó que ejemplos internacionales, como los países nórdicos, muestran que menos horas pueden mejorar el rendimiento laboral.

Entre las nuevas medidas, la reforma establece:

· Prohibición de horas extras para menores de edad

· Tope de 12 horas extraordinarias por semana

· Límite máximo de 12 horas totales por día

Además, todas las empresas deberán implementar un registro electrónico de horarios, lo que busca impedir abusos y garantizar condiciones más justas.

Sheinbaum aseguró que la reforma moderniza las relaciones laborales del país, pero la discusión sobre el segundo día de descanso aún podría retomarse en el Congreso.

OPOSICIÓN ADVIERTE LETRA CHIQUITA

Aunque la reducción de jornada laboral tuvo consenso en términos generales, legisladores de oposición manifestaron su preocupación de no establecer en la reforma cinco días de trabajo por dos de descanso.

“Trabajar 6 días no es descanso. Siguen siendo seis traslados, seis camiones, seis metros, seis comidas, seis días fuera de casa, seis días donde miles de mujeres, hombres, jóvenes, adultos, mayores se la rifan todos los días para sacar a su familia del hambre”, apuntó la senadora Cristina Ruiz Sandoval (PRI).

Para el senador Clemente Castañeda (MC), al no contemplarse incrementar el descanso semanal desde la Constitución el cambio es insuficiente para mejorar la calidad de vida, salud y dignidad de los trabajadores.

“La exigencia de una jornada laboral de 40 horas con dos días de descanso es una lucha por la libertad de las personas, por su derecho a vivir y disfrutar y por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Es una causa de justicia social a la cual no podemos renunciar”, expresó.

Lo anterior especialmente porque con el tiempo extraordinario podría abaratarse la jornada. Coincidieron en que ampliar a 12 horas el límite extraordinario permitido con un pago de 100% más del salario es un retroceso. “Está dejando al trabajador más cansado y con menos paga... Lo ideal sería incentivar la contratación de más personal”, afirmó la senadora del PRI, Karla Toledo Zamora.

Agregaron que el aumento de tiempo extraordinario puede convertirse en hasta 56 horas de trabajo, las cuales superarían las 48 actualmente vigentes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030

DATOS CURIOSOS

· México es uno de los países donde más se trabaja al año según la OCDE.

· Países como Francia, Noruega y Dinamarca operan con jornadas de 35 a 40 horas desde hace décadas.

· Estudios muestran que reducir horas puede aumentar la productividad hasta en un 25%.