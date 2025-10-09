Tormenta ‘Raymond’ se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias torrenciales en Guerrero

Los fenómenos meteorológicos continúan azotando regiones de México. Recientemente, Baja California Sur se mantuvo en alerta por ‘Priscilla’ que escaló a huracán categoría 2 y actualmente se mantiene como tormenta tropical.

En un último informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió por la depresión tropical Diecisiete-E, la cual ha tomado fuerza intensificándose a la tormenta tropical ‘Raymond’.

¿DÓNDE SE LOCALIZA LA TORMENTA TROPICAL ‘RAYMOND’?

La Conagua indicó en un comunicado que el centro del nuevo fenómeno se localiza en el Océano Pacífico, exactamente a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Asimismo, se reportó que, a las 12:00 horas del 9 de octubre, presentó vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Hasta el momento, la dependencia se mantiene en vigilancia por posible efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes, Jalisco.