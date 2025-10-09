Tormenta ‘Raymond’ se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias torrenciales en Guerrero

México
/ 9 octubre 2025
    Tormenta ‘Raymond’ se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias torrenciales en Guerrero
    La Conagua advirtió sobre la formación de la tormenta tropical ‘Raymond’ en el océano Pacífico. FOTO: VANGUARDIA

Ciertos estados de México se verán afectados con lluvias torrenciales, acompañadas de fuertes vientos y oleaje elevado, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Los fenómenos meteorológicos continúan azotando regiones de México. Recientemente, Baja California Sur se mantuvo en alerta por ‘Priscilla’ que escaló a huracán categoría 2 y actualmente se mantiene como tormenta tropical.

En un último informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió por la depresión tropical Diecisiete-E, la cual ha tomado fuerza intensificándose a la tormenta tropical ‘Raymond’.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Priscilla se desplazará a las costas de Colima y Jalisco con lluvias torrenciales

¿DÓNDE SE LOCALIZA LA TORMENTA TROPICAL ‘RAYMOND’?

La Conagua indicó en un comunicado que el centro del nuevo fenómeno se localiza en el Océano Pacífico, exactamente a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Asimismo, se reportó que, a las 12:00 horas del 9 de octubre, presentó vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Hasta el momento, la dependencia se mantiene en vigilancia por posible efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

¿CÓMO MODIFICARÁ EL CLIMA DE GUERRERO LA TORMENTA TROPICAL ‘RAYMOND’?

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó estos efectos en el territorio mexicano:

1. Lluvias:

* Torrenciales (150 a 250 mm): en la costa y suroeste de Guerrero y costas de Michoacán.

* Intensas (75 a 150 mm): en el norte y suroeste de Oaxaca.

* Muy fuertes (50 a 75 mm): en Colima.

* Fuertes (25 a 50 mm): en Jalisco.

2. Viento:

* Sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: en las costas de Michoacán y Guerrero.

* Sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: en las costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.

3. Oleaje:

* De 2.5 a 3.5 metros: en las costas de Michoacán y Guerrero.

* De 1.5 a 2.5 metros: en las costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.

¿QUÉ SE SABE DE LA TORMENTA TROPICAL ‘PRISCILLA’?

El centro de la tormenta tropical ‘Priscilla’ se localiza a 270 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 330 km al oeste-suroeste de Puerto San Andresito, en el mismo estado.

Asimismo, se informó que presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 13 km/h.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias torrenciales azotarán a Veracruz, Tabasco y Chiapas por sistema tropical; Calor intenso en estos estados

Durante las siguientes 24 horas, provocará chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y olas de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Baja California Sur.

Temas


tormenta tropical

Localizaciones


Guerrero

Organizaciones


Conagua
SMN

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?
El rapero El Malilla y la DJ Cachirula protagonizan la campaña Somos Eternos, con la que Jordan Brand celebra el Día de Muertos en México.

Malilla y Cachirula hacen ‘ofrenda’ en colaboración con Jordan para Día de Muertos; ¿de qué se trata?