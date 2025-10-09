Tormenta ‘Raymond’ se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias torrenciales en Guerrero
Ciertos estados de México se verán afectados con lluvias torrenciales, acompañadas de fuertes vientos y oleaje elevado, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Los fenómenos meteorológicos continúan azotando regiones de México. Recientemente, Baja California Sur se mantuvo en alerta por ‘Priscilla’ que escaló a huracán categoría 2 y actualmente se mantiene como tormenta tropical.
En un último informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió por la depresión tropical Diecisiete-E, la cual ha tomado fuerza intensificándose a la tormenta tropical ‘Raymond’.
¿DÓNDE SE LOCALIZA LA TORMENTA TROPICAL ‘RAYMOND’?
La Conagua indicó en un comunicado que el centro del nuevo fenómeno se localiza en el Océano Pacífico, exactamente a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.
Asimismo, se reportó que, a las 12:00 horas del 9 de octubre, presentó vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.
Hasta el momento, la dependencia se mantiene en vigilancia por posible efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes, Jalisco.
¿CÓMO MODIFICARÁ EL CLIMA DE GUERRERO LA TORMENTA TROPICAL ‘RAYMOND’?
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó estos efectos en el territorio mexicano:
1. Lluvias:
* Torrenciales (150 a 250 mm): en la costa y suroeste de Guerrero y costas de Michoacán.
* Intensas (75 a 150 mm): en el norte y suroeste de Oaxaca.
* Muy fuertes (50 a 75 mm): en Colima.
* Fuertes (25 a 50 mm): en Jalisco.
2. Viento:
* Sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: en las costas de Michoacán y Guerrero.
* Sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: en las costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.
3. Oleaje:
* De 2.5 a 3.5 metros: en las costas de Michoacán y Guerrero.
* De 1.5 a 2.5 metros: en las costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.
¿QUÉ SE SABE DE LA TORMENTA TROPICAL ‘PRISCILLA’?
El centro de la tormenta tropical ‘Priscilla’ se localiza a 270 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 330 km al oeste-suroeste de Puerto San Andresito, en el mismo estado.
Asimismo, se informó que presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 13 km/h.
Durante las siguientes 24 horas, provocará chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y olas de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Baja California Sur.