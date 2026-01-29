Trabajador muere aplastado por barda al sur de Monterrey

México
/ 29 enero 2026
    Trabajador muere aplastado por barda al sur de Monterrey
    Los hechos se tegistraron en los trabajos de demolición de una construcción, en Monterrey, este jueves Foto: cortesía

Elementos de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de auxilio acudieron al sitio donde una barda colapsó y provocó la muerte de un trabajador

Cuando se realizaban trabajos de demolición en una construcción una barda colapsó y cayó sobre un trabajador privándolo de la vida, en Monterrey.

Los hechos se registraron este jueves en un inmueble de la avenida Lázaro Cárdenas y Montecarlo en la colonia Las Torres cuatro sector.

Protección Civil de Monterrey informó que recibió el reporte del accidente laboral y al arribar al sitio confirmaron la presencia de un hombre sin signos vitales. El trabajador fue golpeado y aplastado por la barda que se desprendió cuando se realizaban los trabajos de demolición.

Aunque la víctima mortal no ha sido identificada hasta el momento, se trata de un varón de unos 54 años, quien vestía un pantalón de mezclilla, chaleco naranja con reflejante y botas en color negro.

El accidente fue atendido por elementos de Protección Civil de Monterrey, Fuerza Civil, Bomberos Nuevo León y elementos de la Cruz Roja.

