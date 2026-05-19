Trabajadora de Pemex y anfitriona de fiesta millonaria de xv años, gana 625 mil pesos en inversiones

En su última Declaración Patrimonial y de Intereses hecha el 13 de mayo, detalla que el año pasado sus ingresos por su salario como trabajadora técnica B en Pemex Exploración y Producción (PEP) sumaron 602 mil 637 pesos; mientras que las ganancias por sus inversiones en fondos de inversión fueron de 625 mil 34 pesos.

En el último año, Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de Pemex y anfitriona de la millonaria fiesta de 15 años en febrero pasado en Tabasco, reportó mayores ingresos por las ganancias de sus fondos de inversión que por su salario como trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En total, sus ingresos el año pasado fueron de un millón 227 mil 671 pesos, frente a los 581 mil 26 pesos que reportó en 2024.

Es decir, sus ingresos aumentaron en el último año en más de 100%.Destaca que en su declaración patrimonial de 2024, Virginia Guillén Ávalos no reportó ser dueña de ningún fondo de inversión u otra actividad financiera.

En abril pasado, EL UNIVERSAL reportó que Virginia Guillén Ávalos trabaja como auxiliar técnico B en Petróleos Mexicanos (Pemex), puesto por el que recibe un salario mensual de 38 mil pesos.

Sin embargo, esto no le impidió gastar cerca de 40 millones de pesos en una megafiesta de 15 años para su hija.Virginia Guillén Ávalos es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario de Tabasco y contratista de Pemex, cuya hija María Fernanda tuvo una lujosa celebración de 15 años en marzo pasado en Tabasco.Galilea Montijo condujo el evento, el cual contó con la participación de artistas como Belinda y el colombiano J. Balvin.

En la plataforma Nómina Transparente, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), se indica que Vicky, como le dicen familiares y amigos, trabaja como auxiliar técnico B en Pemex Exploración y Producción (PEP), puesto por el que percibe un salario mensual bruto de 54 mil 668 pesos; el salario neto es de 38 mil 8.76 pesos.

Tras el reportaje, en abril pasado, el entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez, anunció frente a la presidenta Claudia Sheinbaum una investigación en contra de Virginia Guillén Ávalos.

Compró casas y auto BMW de contado

El Gran Diario de México reveló que en la Declaración Patrimonial del año pasado, Virginia Guillén Ávalos sólo reportó ingresos anuales por su trabajo en Pemex por 581 mil pesos y ningún otro ingreso extra.

No reportó tener ninguna cuenta bancaria ni tarjetas de crédito. Sin embargo, en su declaración de 2021 informó ser dueña de diversos bienes, como casas, terrenos e, incluso, un automóvil de lujo BMW, que pagó al contado.

En su declaración patrimonial de ese año, la trabajadora de Pemex detalló que era dueña de una casa de 171 metros cuadrados con valor de 717 mil pesos, que había adquirido en 2008 por medio de un crédito hipotecario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

También informó que el 20 de agosto de 2018 compró de contado una casa con un valor de 896 mil 347 pesos.Un mes después, en septiembre de ese año, compró también de contado un terreno de 2 mil 268 metros por 238 mil 234 pesos.

Además, informó que era dueña de otra casa que le fue donada en 1990 con una extensión de 215 metros.

Detalló que también compró de contado en 2001 un terreno de 194 metros por 15 mil 520 pesos.

En su declaración patrimonial de hace cinco años, Virginia Guillén Ávalos informó que en diciembre de 2014 compró de contado un automóvil BMW último modelo con un valor de 829 mil 900 pesos.

La trabajadora de Pemex también reportó ser dueña de una cuenta de ahorros, otra cuenta de depósito a plazos y una más de nómina, sin que se hicieran públicos los respectivos montos.

En su declaración patrimonial de 2025, la empleada no detalló si estos bienes todavía siguen bajo su propiedad o si los vendió, arrendó o cedió.

Últimos datos

En su última Declaración Patrimonial y de Intereses, realizada el 13 de mayo de este año, Virginia Guillén Ávalos detalla que en 2025 los ingresos por su salario como trabajadora técnica B en Pemex Exploración y Producción (PEP) sumaron 602 mil 637 pesos; mientras que las ganancias por sus fondos de inversión fueron de 625 mil 34 pesos.

Datos

* 38 mil pesos es el salario mensual como trabajadora técnica B en Pemex Exploración y Producción declarado por Virginia Guillén.

* 717 mil pesos pagó Virginia Guillén por una casa de 171 metros cuadrados, registrada en 2021 en su declaración patrimonial y que no mencionó en 2025.

* 829 mil 900 pesos desembolsó de contado en diciembre de 2014 por un automóvil BMW último modelo, según su declaración de 2021.