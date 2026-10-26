Trabajadores del Poder Judicial en Hidalgo amenazan con paro por cambios laborales

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Hidalgo se manifestaron frente a instalaciones judiciales para denunciar incertidumbre laboral ante las propuestas de readscripción y las evaluaciones de permanencia. Los inconformes advirtieron que podrían recurrir a un paro de actividades o una huelga si consideran vulnerados sus derechos.

Con pancartas y mantas, los empleados exigieron al Órgano de Administración Judicial respetar sus condiciones laborales y cumplir con el décimo transitorio. Durante la protesta, expresaron su rechazo a lo que consideran posibles afectaciones a sus plazas y a la estabilidad de quienes desempeñan funciones en juzgados y tribunales.

TRABAJADORES DEL PJF DENUNCIAN INCERTIDUMBRE LABORAL

Marcos García Solís, dirigente sindical de los trabajadores del Vigésimo Noveno Circuito, señaló que el Poder Judicial en la entidad cuenta con alrededor de 600 empleados. De ese total, 400 tienen una plaza de base, mientras que otros 200 no cuentan con esa condición.

Esta situación, explicó, genera preocupación ante los cambios planteados por las autoridades, particularmente por las posibles modificaciones en la adscripción del personal y los mecanismos para evaluar su permanencia.

Una de las principales inconformidades es que los trabajadores puedan ser enviados a órganos jurisdiccionales distintos de aquellos en los que desarrollaron su experiencia profesional.

Como ejemplo, García Solís mencionó el caso de empleados con estudios de posgrado y trayectoria en materia penal que podrían ser asignados a tribunales laborales, sin considerar su especialización ni las funciones vinculadas con sus plazas.