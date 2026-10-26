Trabajadores del Poder Judicial en Hidalgo amenazan con paro por cambios laborales

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    Trabajadores del Poder Judicial en Hidalgo amenazan con paro por cambios laborales
    Empleados del Poder Judicial de la Federación en Hidalgo exigen respeto a sus derechos y garantías laborales. FOTO: FACEBOOK

Advierten que podrían suspender actividades si avanzan las medidas que ponen en riesgo sus plazas.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Hidalgo se manifestaron frente a instalaciones judiciales para denunciar incertidumbre laboral ante las propuestas de readscripción y las evaluaciones de permanencia. Los inconformes advirtieron que podrían recurrir a un paro de actividades o una huelga si consideran vulnerados sus derechos.

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Con pancartas y mantas, los empleados exigieron al Órgano de Administración Judicial respetar sus condiciones laborales y cumplir con el décimo transitorio. Durante la protesta, expresaron su rechazo a lo que consideran posibles afectaciones a sus plazas y a la estabilidad de quienes desempeñan funciones en juzgados y tribunales.

TRABAJADORES DEL PJF DENUNCIAN INCERTIDUMBRE LABORAL

Marcos García Solís, dirigente sindical de los trabajadores del Vigésimo Noveno Circuito, señaló que el Poder Judicial en la entidad cuenta con alrededor de 600 empleados. De ese total, 400 tienen una plaza de base, mientras que otros 200 no cuentan con esa condición.

Esta situación, explicó, genera preocupación ante los cambios planteados por las autoridades, particularmente por las posibles modificaciones en la adscripción del personal y los mecanismos para evaluar su permanencia.

Una de las principales inconformidades es que los trabajadores puedan ser enviados a órganos jurisdiccionales distintos de aquellos en los que desarrollaron su experiencia profesional.

Como ejemplo, García Solís mencionó el caso de empleados con estudios de posgrado y trayectoria en materia penal que podrían ser asignados a tribunales laborales, sin considerar su especialización ni las funciones vinculadas con sus plazas.

$!Trabajadores del PJF en Hidalgo.
Trabajadores del PJF en Hidalgo. FOTO: FACEBOOK

RECHAZAN EVALUACIONES SIN CONOCER LAS FUNCIONES

El dirigente sindical aclaró que los trabajadores no se oponen a las evaluaciones, pero cuestionó que quienes pretendan aplicarlas desconozcan las actividades cotidianas del personal judicial.

Por ello, pidió a las autoridades conocer directamente las responsabilidades, los horarios y las condiciones en las que operan los juzgados y tribunales antes de implementar medidas que puedan afectar a los empleados.

También destacó la carga de trabajo que enfrenta el personal. De acuerdo con sus declaraciones, cada juzgado de distrito atiende más de dos mil asuntos al año y las jornadas laborales pueden extenderse desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche.

Ante este panorama, solicitó la creación de al menos dos juzgados de distrito y dos tribunales colegiados adicionales para atender la demanda de trabajo.

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¿HABRÁ PARO EN EL PODER JUDICIAL DE HIDALGO?

Los trabajadores señalaron que buscarán agotar las vías de diálogo con las autoridades antes de recurrir a medidas más drásticas.

Sin embargo, advirtieron que la suspensión de actividades y una posible huelga permanecen entre sus opciones si avanzan las propuestas que consideran contrarias a sus derechos laborales.

Por ahora, la inconformidad se centra en obtener garantías para el personal, evitar cambios que desconozcan su experiencia profesional y asegurar que cualquier evaluación considere las condiciones reales de trabajo en el Poder Judicial de la Federación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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