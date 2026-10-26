Segob reporta paro de transportistas en 19 estados con 38 puntos de manifestación

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    Segob reporta paro de transportistas en 19 estados con 38 puntos de manifestación
    Tlaxco, Tlaxcala, reporta un bloqueo total, así como cierres parciales en otros puntos de Tlaxcala y Veracruz. Cuartoscuro

Las entidades con mayor número de puntos de paro son Veracruz, Estado de México, Nuevo León y Tlaxcala

CDMX.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, con corte a las 09:30 horas de este lunes 26 de octubre, se registran movilizaciones de transportistas en 19 entidades federativas, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.

La Segob mencionó que las entidades con mayor número de puntos de paro son Veracruz, con ocho; Estado de México, con seis; y Nuevo León y Tlaxcala, con tres cada una.

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“Por número de participantes destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco”, indicó.

TLAXCO, TLAXCALA PRESENTA BLOQUEO TOTAL

Agregó que hasta el momento se reporta un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, así como cierres parciales en otros puntos de Tlaxcala y Veracruz.

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“El Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus planteamientos mediante las instancias competentes, privilegiando la construcción de acuerdos y evitando mayores afectaciones a la ciudadanía y a la industria de la transformación”, refrendó la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

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