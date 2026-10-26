Segob reporta paro de transportistas en 19 estados con 38 puntos de manifestación
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Las entidades con mayor número de puntos de paro son Veracruz, Estado de México, Nuevo León y Tlaxcala
CDMX.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, con corte a las 09:30 horas de este lunes 26 de octubre, se registran movilizaciones de transportistas en 19 entidades federativas, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.
La Segob mencionó que las entidades con mayor número de puntos de paro son Veracruz, con ocho; Estado de México, con seis; y Nuevo León y Tlaxcala, con tres cada una.
“Por número de participantes destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco”, indicó.
TLAXCO, TLAXCALA PRESENTA BLOQUEO TOTAL
Agregó que hasta el momento se reporta un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, así como cierres parciales en otros puntos de Tlaxcala y Veracruz.
“El Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus planteamientos mediante las instancias competentes, privilegiando la construcción de acuerdos y evitando mayores afectaciones a la ciudadanía y a la industria de la transformación”, refrendó la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.