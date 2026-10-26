Segob reporta paro de transportistas en 19 estados con 38 puntos de manifestación

CDMX.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, con corte a las 09:30 horas de este lunes 26 de octubre, se registran movilizaciones de transportistas en 19 entidades federativas, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.

La Segob mencionó que las entidades con mayor número de puntos de paro son Veracruz, con ocho; Estado de México, con seis; y Nuevo León y Tlaxcala, con tres cada una.