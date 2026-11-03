Trabajadores sindicalizados del IMSS convocan a megamarcha nacional el 9 de noviembre

Un grupo de trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció una nueva megamarcha nacional para el próximo lunes 9 de noviembre, con el objetivo de reiterar sus demandas laborales y exigir la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La movilización está programada para iniciar a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

La convocatoria se dio a conocer después de que trabajadores de distintas entidades realizaron una asamblea constitutiva el pasado 31 de octubre, en la que acordaron fortalecer la organización del movimiento desde las bases y continuar con las acciones para exigir cambios en las condiciones laborales y sindicales. TRABAJADORES DEL IMSS EXIGEN DESTITUCIÓN DE RAFAEL OLIVOS Durante la asamblea, los participantes ratificaron su exigencia de destituir a Rafael Olivos Hernández y solicitar la realización de un Congreso Nacional Extraordinario. También acordaron vigilar el destino y resguardo de las miles de firmas que han reunido para respaldar ambas demandas. Al respecto, solicitaron que cualquier entrega de documentos se realice con la presencia de un notario público, constancia documental y videodocumentación. Añadieron que el procedimiento debe garantizar la protección de los datos personales y la transparencia ante las bases sindicales. ESTOS SON LOS SIETE PUNTOS DEL PLIEGO PETITORIO DE LOS TRABAJADORES Los asistentes a la asamblea ratificaron los siete puntos que integran su pliego petitorio, relacionados con salarios, condiciones laborales, pensiones y presupuesto para el sector salud. Entre sus principales exigencias se encuentran:

Aumento salarial del 10 por ciento. Dotación suficiente de material, equipo y personal. Régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores. Rechazo a las Afores. Incremento del presupuesto para salud de, al menos, 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Eliminación de la denominada “ley mordaza”. Destitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del SNTSS.

Los trabajadores señalaron que estas demandas forman parte de su organización nacional y de las acciones que buscan mantener para defender sus derechos laborales, sindicales y de seguridad social. MOVIMIENTO DEL IMSS ACUERDA CREAR COMITÉS Y FORTALECER SU ORGANIZACIÓN Como parte de los acuerdos de la asamblea constitutiva, los participantes plantearon establecer comités horizontales en los niveles de unidad de trabajo, seccional y nacional. También acordaron conformar comisiones de Finanzas, Política, Jurídica, Comunicación y Logística, además de un comité de enlace con jubilados. Entre las acciones previstas se encuentran promover asambleas locales, incorporar a las juventudes y fortalecer el plantón instalado frente al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, ubicado en la calle Zamora, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Asimismo, expresaron su respaldo a las secciones que mantienen espacios sindicales tomados.

TRABAJADORES REALIZARÁN SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL EL 8 DE NOVIEMBRE Los participantes ratificaron la autonomía política y el carácter apartidista del movimiento. También hicieron un llamado a reconstruir la unidad sindical mediante el respeto a las diferencias y el rechazo a prácticas de exclusión, agresión e imposición. Como parte de su calendario de actividades, acordaron realizar una segunda asamblea nacional el domingo 8 de noviembre, en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Un día después, el lunes 9 de noviembre, llevarán a cabo la megamarcha del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Zócalo capitalino para reiterar sus demandas laborales y sindicales.

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