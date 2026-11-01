Empleados del IMSS suman 8 mil denuncias

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reporta que desde 2025 a la fecha se han interpuesto casi 8 mil denuncias y quejas contra trabajadores del IMSS por presuntas faltas administrativas, entre ellas nepotismo, soborno, abuso de funciones, acoso sexual y uso indebido de recursos públicos, entre otros delitos. En respuesta a las solicitudes de información 34002650003726 y 340026500153626, la Secretaría Anticorrupción detalló que en 2025 se recibieron 6 mil 460 denuncias, y en el segundo trimestre de este año sumaron mil 351, para un total de 7 mil 811 denuncias. La dependencia federal detalló en sendas respuestas que las denuncias se presentaron por medio del Órgano Interno de Control (OIC) y por el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

ABUSO DE FUNCIONES, CONFLICTO DE INTERÉS La Secretaría Anticorrupción detalló que de las 6 mil 460 denuncias que se registraron en 2025, mil 798 fueron por presunto incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas; 205 fueron quejas por presunto abuso de funciones, 83 por abuso o acoso sexual; 72 por cohecho y 23 por conflicto de intereses. La dependencia federal también destacó que el año pasado registró 13 denuncias en contra de trabajadores del IMSS por presuntamente llevar a cabo actos que causaron daños y perjuicios de manera culposa negligente a la Hacienda y patrimonio público. Resalta que también se levantaron denuncias en contra de trabajadores del instituto por presuntos actos de soborno. MAYORÍA DE REGISTROS EN 2026, POR INCUMPLIR LEYES En este año, la Secretaría Anticorrupción indicó que de las mil 351 denuncias y quejas que se han registrado en contra de trabajadores del IMSS, casi la mitad de ellas, 616, fueron por incumplimiento a leyes reglamentos y demás disposiciones normativas. También destaca que se recibieron 244 denuncias en contra de trabajadores del instituto por incumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; se recibieron 149 denuncias por descuido o falta de atención en el cumplimiento de obligaciones. La Secretaría Anticorrupción recibió, además, 32 denuncias por abuso o acoso sexual por parte de trabajadores del IMSS; seis denuncias por nepotismo y otras seis denuncias por conflicto de intereses, cinco denuncias por cohecho y cuatro por desvío de recursos públicos. También se denunciaron hechos de enriquecimiento oculto, conflicto de interés y nepotismo.

ACOSO, SIN CASTIGO En solicitudes de información hechas en 2025, el IMSS ha reconocido denuncias y quejas por acoso y hostigamiento sexual en contra de trabajadoras dentro de las instalaciones, en donde la mayoría de casos terminan sin ningún tipo de sanción. El instituto informó en la solicitud 340018000374225 que una trabajadora denunció el 21 de enero del año pasado que sufría acoso y hostigamiento sexual, así como acoso laboral en instalaciones del IMSS en Durango, pero pese a estos señalamientos el instituto reconoció que “no hubo sanción”. El 5 de marzo del año pasado otra trabajadora en el Estado de México denunció que sufría acoso y hostigamiento sexual por parte de su jefe; sin embargo, al igual que en el caso anterior, tampoco hubo ninguna sanción. Caso similar ocurrió en una denuncia presentada el 10 de junio en Sinaloa, en donde refirió acoso laboral y hostigamiento sexual por parte de su superior jerárquico. Pese a estos señalamientos no hubo ninguna sanción. Sin embargo, en un caso similar, el acusado sí fue sancionado: el IMSS informó que el 18 de marzo de 2025, en instalaciones de la Ciudad de México hubo una persona que denunció hostigamiento sexual por parte de su jefe. En esta denuncia el instituto decidió rescindir la relación laboral que tenía con el funcionario acusado.

EL DATO La dependencia federal detalló que las denuncias se presentaron por medio del Órgano Interno de Control (OIC) y por el SIDEC. 6 mil 460 denuncias se recibieron en 2025, informó la Secretaría Anticorrupción. 205 quejas contra trabajadores del IMSS fueron por presunto abuso de funciones. 1,351 denuncias y quejas registradas por la Secretaría Anticorrupción contra trabajadores del IMSS. 149 quejas fueron por descuido en el cumplimiento de obligaciones.

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