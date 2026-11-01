Trabajo de cuidados no remunerado: Las mujeres dedican el triple de tiempo que hombres de acuerdo con la ONU

ONU Mujeres reveló que 708 millones de mujeres en edad de trabajar permanecen fuera del mercado laboral remunerado en todo el mundo. Esta brecha económica responde principalmente a la carga desproporcionada de tareas de cuidado y del hogar no pagadas que asumen a diario.

La cifra de mujeres marginadas de la fuerza de trabajo equivale a la población total de América Latina. En contraste, solo 1 de cada 20 hombres adultos se encuentra fuera de la vida laboral por estas mismas razones, lo que evidencia una marcada inequidad de género.

HASTA EL TRIPLE DE TIEMPO EN LABORES NO REMUNERADAS

Las mujeres dedican en promedio el triple de tiempo que los hombres a labores no remuneradas a nivel global. Estas actividades incluyen el cuidado de infancias, personas adultas mayores, familiares con discapacidad o enfermedades, así como la gestión directa de la vivienda.

Esta disparidad de tiempo actúa como el principal obstáculo para que las mujeres consigan empleos formales e independientes. Al no contar con ingresos propios, se reduce considerablemente su autonomía económica y su acceso a la seguridad social o jubilaciones dignas.