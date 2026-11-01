Trabajo de cuidados no remunerado: Las mujeres dedican el triple de tiempo que hombres de acuerdo con la ONU
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La cifra de mujeres fuera del mercado laboral equivale a toda la población de América Latina.
ONU Mujeres reveló que 708 millones de mujeres en edad de trabajar permanecen fuera del mercado laboral remunerado en todo el mundo. Esta brecha económica responde principalmente a la carga desproporcionada de tareas de cuidado y del hogar no pagadas que asumen a diario.
La cifra de mujeres marginadas de la fuerza de trabajo equivale a la población total de América Latina. En contraste, solo 1 de cada 20 hombres adultos se encuentra fuera de la vida laboral por estas mismas razones, lo que evidencia una marcada inequidad de género.
HASTA EL TRIPLE DE TIEMPO EN LABORES NO REMUNERADAS
Las mujeres dedican en promedio el triple de tiempo que los hombres a labores no remuneradas a nivel global. Estas actividades incluyen el cuidado de infancias, personas adultas mayores, familiares con discapacidad o enfermedades, así como la gestión directa de la vivienda.
Esta disparidad de tiempo actúa como el principal obstáculo para que las mujeres consigan empleos formales e independientes. Al no contar con ingresos propios, se reduce considerablemente su autonomía económica y su acceso a la seguridad social o jubilaciones dignas.
LA ECONOMÍA GLOBAL SE SOSTIENE DEL TRABAJO DEL HOGAR NO PAGADO
La economía global se sostiene en gran medida gracias al trabajo del hogar no pagado. Sin embargo, este aporte carece de visibilidad, valor comercial y respaldo institucional en las políticas públicas laborales tradicionales.
Organismos internacionales como ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) urgen a crear Sistemas Nacionales de Cuidados. Estas redes públicas buscan redistribuir la carga del hogar entre hombres, empresas y el Estado mediante guarderías y centros comunitarios de atención.