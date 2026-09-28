$!‘Trampas antiosos’ desatan indignación en San Pedro; vecinos colocan tablas con clavos

Una medida para evitar que los osos negros ingresen a viviendas de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, Nuevo León, provocó la intervención de las autoridades ambientales: vecinos repartieron 40 tablas de madera con clavos, pero Parques y Vida Silvestre pidió suspender su colocación y retirar las que ya fueron instaladas. La distribución ocurrió este sábado 26 de septiembre, después de que un oso negro ingresara durante la madrugada a una vivienda del fraccionamiento. El ejemplar, conocido en redes sociales como “Charmin”, abrió el refrigerador del inmueble y comió tamales antes de salir por la parte trasera. Protección Civil de Nuevo León confirmó el reporte y señaló que el oso ya se había retirado cuando llegaron las autoridades. Al propietario de la vivienda se le recomendó cerrar correctamente los accesos y evitar dejar alimentos u otros elementos que pudieran atraer al animal.

UNIÓN DE COLONOS EN SAN PEDRO SE ORGANIZÓ PARA OFRECER ‘TRAMPAS ANTIOSOS’ Tras el ingreso del oso, comenzó a circular entre los residentes de Olinalá un mensaje atribuido a la Unión de Colonos, encabezada por Michael Zenkl, de acuerdo con información difundida por medios locales. El aviso señalaba que se entregarían gratuitamente 40 hojas de triplay con clavos, descritas como tablas “ANTIOSOS”. El reparto se realizaría frente al vivero de la colonia hasta las 15:00 horas o hasta que se agotaran.

El mensaje precisaba que la entrega estaba dirigida a “asociados al corriente en el pago de sus cuotas”. Posteriormente también circularon fotografías en redes sociales de una mujer que supuestamente ofrecía las estructuras, lo que generó versiones que señalaban una posible venta de las trampas. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que las tablas hayan sido comercializadas.

MEDIO AMBIENTE PIDE RETIRAR LAS TABLAS CON CLAVOS EN SAN PEDRO La Secretaría de Medio Ambiente y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León reaccionó a la difusión de la medida y pidió a los vecinos detener tanto la entrega como la colocación de las tablas. La dependencia también solicitó retirar las que ya se encuentren instaladas, debido al riesgo de lesiones para personas, mascotas y fauna silvestre. Además, aclaró que nunca autorizó, recomendó ni promovió el uso de estos dispositivos para ahuyentar osos. Como parte de la atención del caso, personal de Parques y Vida Silvestre realizará una visita técnica a Olinalá para verificar las condiciones reportadas, documentar dónde fueron colocadas las tablas y orientar a los residentes sobre medidas preventivas.





SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PREPARA REUNIÓN CON VECINOS La Secretaría de Medio Ambiente informó que convocará a representantes de Olinalá, Palmillas y otras colonias con reportes de avistamientos, además de autoridades municipales, para establecer una mesa de diálogo permanente. En este espacio se prevé abordar el manejo de residuos, el almacenamiento de alimentos y otras condiciones que pueden favorecer que los osos se acerquen a las viviendas. También se revisarán los mecanismos para reportar la presencia de ejemplares y solicitar la intervención de las autoridades. La dependencia señaló que mantiene disposición para ofrecer asesoría y pláticas a los vecinos sobre prevención de encuentros con fauna silvestre y métodos adecuados de disuasión.

¿QUÉ HACER ANTE LA PRESENCIA DE UN OSO? El ingreso del ejemplar a una vivienda de Olinalá volvió a poner sobre la mesa la convivencia entre la población y los osos negros que habitan en zonas de Nuevo León. Las autoridades ambientales han recomendado mantener cerrados los accesos de las viviendas y evitar dejar disponibles alimentos, basura u otros elementos que puedan atraer a los animales. En caso de encontrar un oso, las autoridades deben encargarse de evaluar la situación y determinar las medidas correspondientes.

¿EL OSO NEGRO ESTÁ PROTEGIDO EN MÉXICO? El oso negro está contemplado dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, norma que establece categorías para especies y poblaciones de flora y fauna silvestres en alguna situación de riesgo. La clasificación de la subespecie presente en Nuevo León ha tenido modificaciones entre distintas versiones de la norma. La Profepa ha señalado en comunicados sobre ejemplares de Nuevo León que Ursus americanus eremicus estaba listado bajo la categoría de peligro de extinción. En registros más recientes de CONABIO, la subespecie aparece bajo la categoría de “Sujeta a protección especial” en la modificación de 2019 de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Por ello, las autoridades ambientales han insistido en que los encuentros entre osos y habitantes deben atenderse mediante protocolos que permitan proteger tanto a la población como a los ejemplares. Mientras se realiza la revisión anunciada en Olinalá, Parques y Vida Silvestre mantiene el llamado a los vecinos para suspender la colocación de tablas con clavos y retirar las estructuras que ya hayan sido instaladas.