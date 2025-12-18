Tras 18 años, mineros de Cananea ponen fin a una de las huelgas más largas del país

CDMX.- Tras más de 18 años de resistencia, los trabajadores de la mina de Cananea, en Sonora, pertenecientes al Sindicato Nacional Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, aprobaron el acuerdo definitivo que pone fin a una de las huelgas más largas en la historia laboral de México.

Durante este periodo, los mineros enfrentaron desempleo, carencias, represión y una larga disputa contra Grupo México, respaldado —según denunciaron— por los gobiernos federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A lo largo del conflicto fallecieron al menos 53 trabajadores, mientras que el resto sostuvo múltiples movilizaciones, bloqueos carreteros bajo temperaturas extremas y protestas en la Ciudad de México para exigir justicia.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad durante una asamblea realizada en la Sección 65 del sindicato. Se enmarca en un Plan de Solución Integral elaborado con participación del Sindicato Nacional Minero y del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien los trabajadores agradecieron su respaldo. También reconocieron la intervención de las secretarías de Gobernación, del Trabajo y del Gobierno de Sonora.

“Cananea resistió y venció”, expresó Gómez Urrutia al anunciar el cierre del conflicto, aunque subrayó que aún permanecen pendientes las huelgas en Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, que estallaron simultáneamente el 30 de julio de 2007 y continúan activas.