Tras 18 años, mineros de Cananea ponen fin a una de las huelgas más largas del país

México
/ 18 diciembre 2025
    Tras 18 años, mineros de Cananea ponen fin a una de las huelgas más largas del país
    La huelga en una mina de Cananea en Sonora es uno de los episodios de su tipo más largos de la historia: más de 18 años. Foto: Cuartoscuro

Gobierno llega a un acuerdo para concluir con este histórica paro de labores en Sonora

CDMX.- Tras más de 18 años de resistencia, los trabajadores de la mina de Cananea, en Sonora, pertenecientes al Sindicato Nacional Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, aprobaron el acuerdo definitivo que pone fin a una de las huelgas más largas en la historia laboral de México.

Durante este periodo, los mineros enfrentaron desempleo, carencias, represión y una larga disputa contra Grupo México, respaldado —según denunciaron— por los gobiernos federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A lo largo del conflicto fallecieron al menos 53 trabajadores, mientras que el resto sostuvo múltiples movilizaciones, bloqueos carreteros bajo temperaturas extremas y protestas en la Ciudad de México para exigir justicia.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad durante una asamblea realizada en la Sección 65 del sindicato. Se enmarca en un Plan de Solución Integral elaborado con participación del Sindicato Nacional Minero y del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien los trabajadores agradecieron su respaldo. También reconocieron la intervención de las secretarías de Gobernación, del Trabajo y del Gobierno de Sonora.

“Cananea resistió y venció”, expresó Gómez Urrutia al anunciar el cierre del conflicto, aunque subrayó que aún permanecen pendientes las huelgas en Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, que estallaron simultáneamente el 30 de julio de 2007 y continúan activas.

De acuerdo con el sindicato, el plan acordado contempla una liquidación que respeta cláusulas del contrato colectivo original y reconoce plenamente los derechos adquiridos. Incluye una bolsa de 483 millones de pesos aportados por el Estado mexicano, además de 59 millones provenientes de la Junta de Conciliación correspondientes a liquidaciones de 2009.

El beneficio será extensivo a las viudas de los 53 mineros fallecidos, quienes recibirán protección económica, acceso a pensiones y seguridad social. Asimismo, más de 650 trabajadores y sus familias serán incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando por primera vez cobertura universal de salud tras casi dos décadas de conflicto.

Con este acuerdo concluye un capítulo emblemático de lucha sindical en México y abre una nueva etapa para los mineros de Cananea. Con información de La Jornada

