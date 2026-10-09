Tras barbarie en Torreón, Sheinbaum presenta decreto para prohibir en redes sociales contenidos violentos y sexuales para menores

Durante La Mañanera del Pueblo de este viernes 9 de octubre, la mandataria explicó que las empresas tecnológicas deberán implementar mecanismos de protección para reducir la exposición de menores a materiales que puedan poner en riesgo su integridad.

El episodio de violencia escolar ocurrido en Torreón, Coahuila , llevó al Gobierno federal a impulsar medidas para evitar que las redes sociales se conviertan en espacios de difusión de agresiones entre menores. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un decreto que obligará a las plataformas digitales a limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a publicaciones relacionadas con violencia, discursos de odio, explotación sexual y otros contenidos perjudiciales.

“Me comprometí después del lamentable episodio de Coahuila que teníamos que garantizar que las plataformas sean lugares seguros para niños, niñas y adolescentes, y que no sean de promoción de la violencia y menos en las escuelas”, expresó.

Sheinbaum señaló que la propuesta busca que la seguridad digital no dependa únicamente de las decisiones de cada usuario, sino que las propias plataformas asuman responsabilidades en el diseño y funcionamiento de sus servicios.

QUÉ CONTENIDOS SE RESTRINGIRÁN A MENORES

El decreto contempla ocho categorías de contenidos que las plataformas deberán impedir que lleguen a las cuentas de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas se encuentran publicaciones que promuevan o muestren:

· Discursos de odio y extremismo violento.

· Abuso, explotación y violencia sexual.

· Suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios.

· Violencia en el entorno escolar.

· Acoso, ciberacoso y ciberbullying.

· Conductas ilícitas.

· Material sexual explícito.

La presidenta afirmó que las compañías tecnológicas tendrán que desarrollar herramientas para aplicar estas restricciones. “Las plataformas tendrán que desarrollar todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a estos contenidos”, sostuvo.

LAS OBLIGACIONES QUE TENDRÁN LAS PLATAFORMAS

Las disposiciones también establecen nuevas responsabilidades para las redes sociales. Entre las principales se encuentran retirar publicaciones o cuentas que promuevan la violencia, clasificar contenidos según la edad y ofrecer herramientas accesibles para que madres, padres y tutores supervisen la actividad digital de sus hijos.

Además, las cuentas de menores deberán contar automáticamente con configuraciones de privacidad más protectoras, sin que las familias tengan que activarlas de manera manual. Las plataformas también tendrán que habilitar mecanismos para denunciar contenido dañino y mantener un punto de contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos de las autoridades investigadoras.

El documento incluye la obligación de preservar y entregar evidencia cuando sea solicitada por las autoridades, así como alertar de inmediato sobre publicaciones que representen amenazas contra la vida de las personas.

Durante la presentación de las medidas, Luisa Alcalde explicó que las protecciones deberán incorporarse desde el diseño de las plataformas digitales, con el objetivo de que la seguridad infantil no dependa exclusivamente de las decisiones individuales de los usuarios.

CUÁNDO SE PUBLICARÁ EL DECRETO

Sheinbaum informó que la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones continuarán revisando el documento para verificar que las disposiciones se mantengan dentro de las atribuciones del Ejecutivo federal.

La intención, adelantó, es dialogar con las empresas tecnológicas y publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre.

La propuesta también contempla la creación de un grupo de trabajo que analizará si las medidas son suficientes o si será necesario impulsar una regulación adicional o una ley específica para proteger a menores en los entornos digitales.

PREVENCIÓN Y SALUD EMOCIONAL

Como parte de las acciones complementarias, se contempla difundir recursos de apoyo como la Línea de la Vida, en el número 800-911-2000, para ofrecer orientación y apoyo psicológico a menores y sus familias. También se incluye el programa ABC de las Emociones, enfocado en la salud mental y el uso consciente de las redes sociales.