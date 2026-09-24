$!Estos son los 13 alcaldes detenidos en funciones durante el gobierno de Sheinbaum

La detención de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ocurrida el miércoles 23 de septiembre, elevó a 13 el número de alcaldes que han sido detenidos en funciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con un recuento de casos registrados desde noviembre de 2024. Los presidentes municipales detenidos pertenecen a distintas fuerzas políticas y han enfrentado investigaciones por delitos que van desde extorsión, abuso de autoridad y corrupción hasta delincuencia organizada, secuestro, homicidio y presuntos vínculos con grupos criminales. La mayoría de los casos se relaciona con investigaciones desarrolladas bajo la denominada Operación Enjambre, aunque también existen detenciones derivadas de investigaciones específicas en distintas entidades.

DE AMANALCO A JUCHITÁN: 13 ALCALDES DETENIDOS El primer caso registrado durante la administración de Claudia Sheinbaum ocurrió el 29 de noviembre de 2024, cuando María Elena Martínez Robles, entonces presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue detenida durante la primera fase de la Operación Enjambre. Las autoridades la señalaron por presuntos vínculos con La Familia Michoacana y por su presunta responsabilidad en el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer. Posteriormente, un tribunal la sentenció a 70 años de prisión por homicidio calificado, por lo que se trata del único caso de esta lista que, hasta el momento del recuento, cuenta con una sentencia condenatoria firme.

El 23 de enero de 2025 fue detenida María del Rosario Matías Esquivel, expresidenta municipal saliente de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. La Fiscalía mexiquense la señaló por extorsión y presuntos nexos con La Familia Michoacana. Un juez la vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva.

En el mismo municipio se encuentra el caso de Pedro Luis Hernández de Paz, alias “El Wicho”, quien había resultado electo como presidente municipal para el periodo 2025-2027. El político huyó durante su toma de protesta y fue detenido el 10 de febrero de 2025, después de permanecer prófugo durante 50 días. Posteriormente fue vinculado a proceso por extorsión.

También en enero de 2025 fue detenido Rosemberg López Roblero, entonces presidente municipal de Bella Vista, Chiapas, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024. El edil, integrante del partido local Chiapas Unido, fue señalado por abuso de autoridad y presuntos vínculos con el crimen organizado. El Congreso de Chiapas declaró la ausencia definitiva del presidente municipal el 5 de febrero de 2025 y designó en su lugar a la segunda regidora, Annette Aylin Velázquez Zunun.

TRES HERMANOS ALCALDES FUERON INVESTIGADOS EN PUEBLA El 7 de marzo de 2025, las autoridades de Puebla detuvieron a Uruviel González Vieyra, presidente municipal de Ciudad Serdán, y Giovanni González Vieyra, alcalde de Tlachichuca.





Ambos eran hermanos y gobernaban municipios vecinos del Valle de Serdán bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Un tercer hermano, Ramiro González Vieyra, presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, logró evadir el operativo ese día, aunque posteriormente fue detenido el 29 de mayo de 2025.

Los procesos judiciales de los tres alcaldes han tenido distintas etapas de amparos, liberaciones y reaprehensiones. Ramiro González Vieyra fue detenido nuevamente el 18 de septiembre de 2026 por abuso de autoridad, mientras que Giovanni y Uruviel también han enfrentado reaprehensiones después de obtener resoluciones favorables. Con los tres hermanos se contabilizan otros tres presidentes municipales dentro del recuento de alcaldes detenidos en funciones durante la administración federal. RANCHO IZAGUIRRE LLEVÓ A LA DETENCIÓN DEL ALCALDE DE TEUCHITLÁN Otro de los casos surgió en Jalisco después del hallazgo del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, señalado como un sitio utilizado para el reclutamiento de personas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. El entonces presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, militante de Movimiento Ciudadano, fue detenido el 3 de mayo de 2025. Un juez lo vinculó a proceso por delincuencia organizada agravada y desaparición forzada. De acuerdo con las investigaciones citadas en el expediente, habría utilizado patrullas, armas y policías municipales para resguardar el predio. El proceso continúa y permanece en prisión preventiva.

TEQUILA Y CINTALAPA, OTROS CASOS DURANTE 2026 El primer alcalde detenido en 2026 fue Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal reelecto de Cintalapa, Chiapas. Fue capturado el 5 de enero por acusaciones relacionadas con corrupción, abuso de autoridad y presuntos nexos con grupos criminales.

Un mes después, el 5 de febrero, fue detenido Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, durante un operativo relacionado con la Operación Enjambre. La Fiscalía de Jalisco lo señaló por presuntamente encabezar una estructura de corrupción desde el Ayuntamiento y por extorsionar a empresarios y comerciantes de la región. Posteriormente fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado y permanece en prisión preventiva.

MORELOS SUMA DOS ALCALDES DETENIDOS: AGUSTÍN TOLEDANO AMARO Y JESÚS CORONA DAMIÁN El 20 de mayo de 2026, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ejecutó órdenes de aprehensión en Morelos que derivaron en la detención de Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan. El edil fue señalado por presuntos vínculos con una célula del Cártel de Sinaloa. Un juez lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de narcotráfico y extorsión agravada.

Ese mismo día fue emitida una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, también señalado por presuntos vínculos con esa estructura. Tras evadir inicialmente el operativo, fue detenido el 30 de mayo de 2026 y su proceso permanece abierto.

La propia Presidencia de México ha explicado que las investigaciones contra funcionarios municipales no representan una revisión generalizada de todos los alcaldes del país, sino que derivan de denuncias, carpetas de investigación y elementos que, cuando corresponden, son presentados ante jueces para solicitar órdenes de aprehensión. ISAAC RODRÍGUEZ OCHOA Y MIGUEL SÁNCHEZ ALTAMIRANO COMPLETAN LA CIFRA DE 13 ALCALDES DETENIDOS El 7 de septiembre de 2026, un operativo en Esperanza, Puebla, derivó en la detención del presidente municipal Isaac Rodríguez Ochoa, junto con su hermano y otras personas. Las autoridades los señalaron por presuntamente integrar una organización relacionada con robo de autotransporte, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz. El alcalde fue vinculado a proceso el 16 de septiembre por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

El recuento llegó a 13 con la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el 23 de septiembre. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el edil fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, durante un despliegue en Oaxaca. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Según la SSPC, las investigaciones relacionan a los detenidos con una estructura presuntamente dedicada a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

LOS CASOS CORRESPONDEN A DISTINTAS FUERZAS POLÍTICAS Los 13 alcaldes detenidos durante la administración de Sheinbaum pertenecen a diferentes partidos políticos. Entre los casos aparecen presidentes municipales de Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y partidos locales. Además de los alcaldes detenidos mientras se encontraban en funciones, durante el mismo periodo también han sido capturados exalcaldes por hechos presuntamente cometidos durante sus respectivas administraciones. Estos casos no forman parte de la cifra de 13 presidentes municipales detenidos en funciones. Entre ellos se encuentran Ari Patrick Mendiola Mondragón, exalcalde de Almoloya de Alquisiras; Vilma Senorina Reyes Martínez, expresidenta municipal de Santa María Huazolotitlán; Marco Antonio Pluma Meléndez, exalcalde de La Magdalena Tlaltelulco; Gerardo Cortés Caballero, expresidente municipal de Cuautempan, e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.