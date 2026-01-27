$!Tras persecución atrapan a dos menores de edad con cristal, en Monterrey

Tras una persecución, policías municipales lograron la detención de dos menores de edad, de 17 y 15 años, en posesión de 20 dosis de cristal, en Monterrey. La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Ángel, de 17 años y Aimé, de 15 años, la cual se registró en el cruce de Colón y Nueva Rosita, en la colonia Madero. TE PUEDE INTERESAR: Enfrentamiento deja dos civiles armados abatidos en Montemorelos, Nuevo León

Los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia cuando se percataron de la presencia de una motocicleta DM200 en color verde con negro, sin placas de circulación, la cual se desplazaba a exceso de velocidad. Ante lo anterior le pidieron a sus ocupantes que detuvieran la marcha, pero en lugar de eso comenzaron a acelerar y se pasaron varios semáforos por lo que comenzó una persecución.

Tras esto, los jóvenes descendieron de la unidad para intentar escapar a pie, pero les dieron alcance. Al proceder a una revisión, a cada uno de ellos les encontraron 10 dosis de una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.