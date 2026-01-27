Tras persecución atrapan a dos menores de edad con cristal, en Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 enero 2026
    Tras persecución atrapan a dos menores de edad con cristal, en Monterrey
    Los menores fueron detenidos luego de una persecución en la colonia Madero y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey Cortesía

Dos adolescentes de 17 y 15 años fueron detenidos por la Policía de Monterrey tras una persecución

Tras una persecución, policías municipales lograron la detención de dos menores de edad, de 17 y 15 años, en posesión de 20 dosis de cristal, en Monterrey.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Ángel, de 17 años y Aimé, de 15 años, la cual se registró en el cruce de Colón y Nueva Rosita, en la colonia Madero.

TE PUEDE INTERESAR: Enfrentamiento deja dos civiles armados abatidos en Montemorelos, Nuevo León

$!Tras persecución atrapan a dos menores de edad con cristal, en Monterrey

Los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia cuando se percataron de la presencia de una motocicleta DM200 en color verde con negro, sin placas de circulación, la cual se desplazaba a exceso de velocidad.

Ante lo anterior le pidieron a sus ocupantes que detuvieran la marcha, pero en lugar de eso comenzaron a acelerar y se pasaron varios semáforos por lo que comenzó una persecución.

$!Tras persecución atrapan a dos menores de edad con cristal, en Monterrey

Tras esto, los jóvenes descendieron de la unidad para intentar escapar a pie, pero les dieron alcance.

Al proceder a una revisión, a cada uno de ellos les encontraron 10 dosis de una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.

$!Tras persecución atrapan a dos menores de edad con cristal, en Monterrey

Los menores fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Menores De Edad
Narcomenudeo

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló sobre uno de los casos en tendencia más relevantes, recientemente: la desaparición de la influencer ‘La Nicholette’.

Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento
El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana).

Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial
Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
La delegación del Colegio Nicolás Bravo representó a Coahuila y a México en la Americas Cup 2026 realizada en Orlando, Florida.

Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas