Tras persecución atrapan a dos menores de edad con cristal, en Monterrey
Dos adolescentes de 17 y 15 años fueron detenidos por la Policía de Monterrey tras una persecución
Tras una persecución, policías municipales lograron la detención de dos menores de edad, de 17 y 15 años, en posesión de 20 dosis de cristal, en Monterrey.
La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Ángel, de 17 años y Aimé, de 15 años, la cual se registró en el cruce de Colón y Nueva Rosita, en la colonia Madero.
Los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia cuando se percataron de la presencia de una motocicleta DM200 en color verde con negro, sin placas de circulación, la cual se desplazaba a exceso de velocidad.
Ante lo anterior le pidieron a sus ocupantes que detuvieran la marcha, pero en lugar de eso comenzaron a acelerar y se pasaron varios semáforos por lo que comenzó una persecución.
Tras esto, los jóvenes descendieron de la unidad para intentar escapar a pie, pero les dieron alcance.
Al proceder a una revisión, a cada uno de ellos les encontraron 10 dosis de una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.
Los menores fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.