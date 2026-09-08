Tras resultados en PISA, urgen expertos a replantear modelo educativo en México

Ambas organizaciones pidieron regresar las herramientas de evaluación periódica que permitan medir el nivel de conocimientos de los alumnos en el País para trazar un plan a largo plazo.

Tras los resultados de PISA 2025 que posicionan a los estudiantes mexicanos por debajo del promedio mundial en ciencias, matemáticas y lectura, Educación con Rumbo y Mexicanos Primero urgieron al Gobierno a replantear el modelo educativo nacional orientado a recuperar y fortalecer el aprendizaje.

De acuerdo con el balance que elabora la OCDE, sólo la mitad de los estudiantes alcanza el nivel mínimo de lectura y ciencias, mientras que apenas tres de cada 10 lo logra en matemáticas.

En tanto que 41.8 por ciento de los alumnos no alcanza competencias básicas en las tres materias; además, matemáticas y lectura tienen el puntaje más bajo en México desde 2006.

Sólo 0.5 por ciento de los evaluados son de alto rendimiento, mientras que 11.9 por ciento tiene este desempeño en el mundo.

Educación con Rumbo señaló que el modelo educativo debe priorizar el pensamiento crítico y la resolución de problemas, puesto que el conocimiento no es suficiente para que los jóvenes se incorporen al mundo laboral y participen plenamente en la sociedad.

“No comprender adecuadamente un texto, tener dificultades para interpretar información, resolver problemas matemáticos o distinguir evidencia confiable de información falsa son obstáculos que pueden limitar la capacidad de los jóvenes para continuar aprendiendo, incorporarse al mundo laboral y participar plenamente en la sociedad.

“El modelo educativo necesita priorizar el pensamiento crítico. La escuela debe enseñar a los estudiantes a utilizar lo que saben para analizar información, resolver problemas, tomar decisiones y enfrentar soluciones”, indicó.

En tanto, Mexicanos Primero pidió reconstruir la capacidad de evaluar a los alumnos para dar seguimiento continuo a los aprendizajes y mejorar.

Asimismo, demandó establecer metas concretas, plazos, responsables, recursos e indicadores y resultados públicos para recuperar los aprendizajes.

“PISA 2025 muestra que las matemáticas son un foco rojo: entre 2015 y 2025 aumentó en 13 puntos porcentuales la proporción de estudiantes que se encuentra por debajo del nivel básico”, enfatizó.

Del mismo modo, pidió orientar la formación continua de docentes hacia los desafíos en el aula, darles acompañamiento pedagógico, recursos pertinentes y condiciones en las escuelas para desempeñar su labor.

“La política educativa no puede seguir suponiendo que la voluntad individual de las maestras y los maestros compensará las debilidades estructurales del sistema(...) no es posible pedirle a cada docente que resuelva individualmente un problema que es sistemático”, reclamó.