Prueba PISA respalda la ruta educativa del gobierno, afirma la SEP; destaca mejoría en ciencias y ‘estabilidad’ en lectura

CDMX.- Los resultados de PISA 2025 respaldan la ruta educativa del gobierno, basada en el trabajo docente, el aprendizaje por proyectos y la evaluación formativa como herramienta para dar seguimiento al aprovechamiento individual de los estudiantes, aseguró la Secretaría de Educación Pública (SEP). En un comunicado, sostuvo que los resultados refuerzan los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y destacó el reconocimiento de Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la resiliencia del sistema educativo mexicano.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que Schleicher felicitó a maestros, directores, estudiantes y familias por los resultados de la evaluación internacional.

HUBO MEJORÍA EN CIENCIAS Y UNA RELATIVA ESTABILIDAD EN LECTURA Según el mensaje reseñado por la dependencia, el funcionario de la OCDE destacó una mejoría en ciencias, área central de PISA 2025, y una relativa estabilidad en lectura, en un contexto en el que otros sistemas educativos registraron retrocesos. Schleicher explicó que el avance educativo no siempre se expresa en aumentos de puntaje, pues preservar los aprendizajes y evitar caídas también puede representar un logro.

El director de Educación de la OCDE resaltó que entre 2015 y 2025, la cantidad de jóvenes mexicanos de 15 años elegibles para participar en PISA aumentó a un ritmo mayor que la población total de esa edad, lo que refleja la incorporación a las escuelas de sectores históricamente excluidos. De acuerdo con la SEP, Schleicher destacó que esa ampliación de oportunidades ocurrió sin un aumento de la brecha de aprendizaje. Aunque las desigualdades persisten, señaló que la diferencia de desempeño en México es menor que el promedio de la OCDE. También identificó menores niveles de segregación social que en numerosos sistemas educativos europeos, lo que favorece que jóvenes de distintos contextos económicos convivan y aprendan en las mismas escuelas.

ESTRATEGIA BUSCA CONDICIONES DE EQUIDAD, ASEGURA LA SEP La dependencia vinculó la ampliación del acceso con su estrategia del Bachillerato Nacional, mediante la cual el gobierno busca crear 400 mil espacios en educación media superior. Asimismo, sostuvo que su Marco Curricular Común busca que la incorporación de más jóvenes de distintos sectores se traduzca en condiciones de equidad. Mencionó que una proporción mayor de estudiantes mexicanos considera que sus profesores se preocupan por su aprendizaje, los ayudan a comprender y les ofrecen apoyo adicional cuando lo necesitan. Schleicher señaló que la confianza entre maestros y alumnos contribuye a superar dificultades y mejorar las condiciones de aprendizaje. Cuando los estudiantes sienten que sus profesores los conocen y están dispuestos a acompañarlos, explicó, cuentan con mejores condiciones para fortalecer sus resultados.

Tras la transmisión del mensaje en la conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum destacó el compromiso del magisterio como una de las fortalezas del sistema educativo nacional, informó la SEP. El funcionario internacional también resaltó la curiosidad, la disposición para aprender y la perseverancia de los estudiantes mexicanos, así como su percepción de que asistir a la escuela tiene sentido y propósito. Estas capacidades, planteó, tendrán mayor importancia ante el desarrollo de la inteligencia artificial. Formular preguntas pertinentes, analizar información, enfrentar problemas complejos y reconocer cuándo se necesita ayuda serán habilidades fundamentales en un entorno donde la tecnología ofrece respuestas de manera inmediata.

NUEVA ESCUELA MEXICANA BUSCA FOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO La SEP sostuvo que ese planteamiento coincide con el propósito de la Nueva Escuela Mexicana de fomentar el pensamiento crítico. Añadió que los jóvenes mexicanos se ubicaron por encima del promedio de la OCDE en habilidades para comprender problemas complejos, identificar sus componentes y desarrollar estrategias de solución, aunque no detalló el indicador ni los puntajes correspondientes.

La dependencia defendió el papel de los maestros como agentes de transformación y el aprendizaje por proyectos como una vía para despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes.