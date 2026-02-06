Tras salida de Adán Augusto; Senado abre manejo presupuestal de 2025

México
/ 6 febrero 2026
    Esto se da en cumplimiento al compromiso del nuevo representante, Ignacio Mier, de fomentar la transparencia en el manejo del presupuesto. Cuartooscuro

Los reportes que se hicieron públicos en la página electrónica del Senado corresponden al primer trimestre de 2025, con una lista de 56 contratos de muy diversos montos

Tras la sorpresiva salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de la bancada de Morena, el Senado hizo públicos reportes sobre contrataciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios formalizados.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Están en serios problemas! EU pide la cabeza de Adán Augusto, pero sobre todo la de Marina del Pilar: Riva Palacio

Antes de que comenzara la sesión ordinaria del miércoles, el sucesor de Adán Augusto, Ignacio Mier (también presidente de la Junta de Coordinación Política), se había comprometido a alentar la transparencia en el manejo de las partidas presupuestales.

Los reportes que se hicieron públicos en la página electrónica del Senado corresponden al primer trimestre de 2025. El último reporte disponible era del cuarto trimestre de 2024. Para ese año, la bolsa presupuestal para la Cámara Alta fue de 5 mil 103 millones de pesos.

De la información se desprende una lista de 56 contratos de muy diversos montos.

Entre ellos está la partida 1A, que comprende un seguro de vida e incapacidad total y permanente para cada uno de los 128 senadores por 12.9 millones de pesos. Una bolsa casi idéntica (partida 1B) de 12.9 millones de pesos fue asignada a los poco más de 3 mil 500 trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Uno puede cometer errores’... Sheinbaum defiende a Hugo Aguilar por incidente de su zapatos

Para la adquisición de tarjetas electrónicas de gasolina y diésel de amplia cobertura se firmó un contrato por 961 millones de pesos; para el suministro de agua purificada envasada en garrafón de 20 litros, otro por un millón 200 mil pesos.

También se reporta un contrato de 119.5 millones de pesos por servicio administrado de ciberseguridad, licenciamiento de identidades, F5 y fortalecimiento.

Sobresale otro de 15.5 millones de pesos por concepto de servicio administrado para los sistemas de voz, datos y videoconferencia. Por concepto de vales de despensa, hay uno de 74 millones 529 mil pesos.

