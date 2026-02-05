¡Están en serios problemas! EU pide la cabeza de Adán Augusto, pero sobre todo la de Marina del Pilar: Riva Palacio

CDMX.- Adán Augusto López y Marina del Pilar Ávila, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio, se encuentran con serios problemas antes las presiones cada vez más por parte de Estados Unidos para que sean procesados penalmente en México por sus presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Así lo advierte hoy en su columna “Estrictamente Personal” el periodista Raymundo Riva Palacio, quien asegura que los nombres del senador como el de la gobernadora de Baja California son cada vez más frecuentes en las conversaciones sobre seguridad entre ambos países.

“Dos figuras estelares del régimen tienen serios problemas en su horizonte: el senador Adán Augusto López Hernández y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ambos tienen investigaciones abiertas en Estados Unidos y han ido perdiendo apoyo en Palacio Nacional, aunque públicamente se diga lo contrario”, refiere en su artículo.

Sin embargo, añade el analista, la primera en “caer” sería la gobernadora bajacaliforniana, pues “el caso de Ávila es todavía más serio”.

“Es el de (nombre de) Ávila el que se ha barajeado específicamente en las recientes mesas de trabajo sobre seguridad entre ambos países, en donde se ha planteado la posible solicitud de licencia de la gobernadora, allanando el camino para que se le abra una causa legal”, detalla.

En mayo pasado se dio a conocer que Estados Unidos había retirado la visa a Ávila Olmeda y a su entonces esposo, Carlos Torres, por un presunto proceso penal abierto contra él en el vecino país.

En México, fue la propia gobernadora quien confirmó que su exesposo es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo vincula con una supuesta red relacionada al tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, cuyos señalamientos ha negado Torres.

“Ávila era una de las gobernadoras preferidas del régimen, pero esto ha cambiado ante las denuncias de corrupción de Carlos Torres, de quien se divorció en octubre, que dio origen a una investigación en la Fiscalía General de la República”, expone el periodista.

Oficialmente no existen investigaciones abiertas contra la gobernadora de Baja California, pero de acuerdo con Riva Palacio, existen información de inteligencia mexicana que señala que tanto Ávila como Torres “estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California, hace más de tres años, por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana”.

Además, “una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA la señaló como una de las siete candidatas a gobernador en 2021 cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, ‘El Rey del Huachicol’”.