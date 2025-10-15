Accidente en carretera a Monclova deja un fallecido y siete lesionados, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Una persona fallecida y siete lesionadas dejó un accidente vial sobre la Carretera a Monclova, en El Carmen, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que el percance fue reportado a las 12:29 horas y en el mismo participaron tres vehículos.

Al arribo de los elementos de la corporación se comprobó el accidente tipo volcadura entre dos vehículos particulares y una camioneta de la empresa Ferromex, de donde salió proyectada una persona que se impactó contra el parabrisas de otro vehículo.

La víctima mortal quedó sobre el pavimento y fue declarada sin signos vitales. El fallecido fue identificado como Édgar Morales, originario de Tlaxcala.

En los hechos también resultaron heridas siete personas, de las cuales cuatro que fueron trasladadas a la Clínica 21 del IMSS con lesiones graves.

Las personas trasladadas son: Fernando René Alfaro Galván, de 41 años; Onasis Sánchez Jiménez, de 41 años; Armando Juárez Cardiel, de 31 años, y un herido que pasó como NN.