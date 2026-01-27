$!Trasladan a personas en situación vulnerable a albergues de Apodaca, Nuevo León

En las últimas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca han trasladado a 14 personas en situación vulnerable a los distintos albergues municipales habilitados ante este marcado descenso de las temperaturas en Nuevo León.

La dependencia informó que se ha auxiliado a 14 personas que estaban en situación de vulnerabilidad ante las condiciones climatológicas adversas.

TE PUEDE INTERESAR: Fuego consume dos autobuses de pasajeros en Monterrey, Nuevo León

Los ciudadanos que han sido auxiliados fueron puestos en resguardo en las instalaciones habilitadas en áreas de las delegaciones de Pueblo Nuevo, Margaritas y en el área del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).