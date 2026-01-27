Trasladan a personas en situación vulnerable a albergues de Apodaca, Nuevo León
Personal de Seguridad Pública de Apodaca trasladó a personas en situación vulnerable a albergues municipales ante las bajas temperaturas registradas en Nuevo León
En las últimas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca han trasladado a 14 personas en situación vulnerable a los distintos albergues municipales habilitados ante este marcado descenso de las temperaturas en Nuevo León.
La dependencia informó que se ha auxiliado a 14 personas que estaban en situación de vulnerabilidad ante las condiciones climatológicas adversas.
Los ciudadanos que han sido auxiliados fueron puestos en resguardo en las instalaciones habilitadas en áreas de las delegaciones de Pueblo Nuevo, Margaritas y en el área del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Además, el ayuntamiento tiene también un albergue habilitado en las instalaciones del DIF en Pueblo Nuevo, destinado a familias.
Tanto a las personas que la policía ha rescatado como quienes llegan directamente a pedir resguardo, se les dota de cobijas, alimentos y bebidas calientes, también se les asignan camas para que puedan pernoctar mientras persistan las temperaturas que rondan los 0 grados.