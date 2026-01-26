Fuego consume dos autobuses de pasajeros en Monterrey, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Elementos de Protección Civil de Monterrey (PCMTY) atendieron el incendio de dos autobuses de pasajeros que se encontraban estacionados, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en la Calzada Guadalupe Victoria y Juan Álvarez, en la colonia Industrial, en Monterrey.

PCMTY recibió el reporte del incendio de dos unidades y al arribo de los elementos se confirmó el hecho.

En el lugar se consumieron dos vehículos en su totalidad. Debido a la radiación térmica, una camioneta que se encontraba estacionada cerca resultó con daños materiales y también afectó a unas líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

En el sitio se ejecutaron maniobras de control y sofocación en coordinación con elementos de Bomberos de Nuevo León.