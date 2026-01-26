Fuego consume dos autobuses de pasajeros en Monterrey, Nuevo León

México
/ 26 enero 2026
    Las unidades estacionadas se incendiaron y alcanzaron a dañar también una camioneta y líneas de la CFE. CORTESÍA
Una camioneta que se encontraba estacionada cerca resultó con daños y también afectó a unas líneas de la CFE

MONTERREY, NL.- Elementos de Protección Civil de Monterrey (PCMTY) atendieron el incendio de dos autobuses de pasajeros que se encontraban estacionados, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en la Calzada Guadalupe Victoria y Juan Álvarez, en la colonia Industrial, en Monterrey.

PCMTY recibió el reporte del incendio de dos unidades y al arribo de los elementos se confirmó el hecho.

En el lugar se consumieron dos vehículos en su totalidad. Debido a la radiación térmica, una camioneta que se encontraba estacionada cerca resultó con daños materiales y también afectó a unas líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

En el sitio se ejecutaron maniobras de control y sofocación en coordinación con elementos de Bomberos de Nuevo León.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

