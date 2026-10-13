$!Trasladan a Puente Grande a 7 detenidos por disturbios durante protesta por el agua en Jalisco

Siete hombres fueron trasladados este martes al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, luego de ser detenidos por su presunta participación en los actos violentos registrados durante la manifestación del pasado domingo en el exterior de Casa Jalisco, donde ciudadanos protestaron por la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó, a través de su cuenta oficial en X, que los siete hombres fueron trasladados desde las instalaciones de la dependencia y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional para las audiencias correspondientes. La institución precisó que los detenidos no ingresarán a prisión, sino que permanecerán en el área de juzgados mientras se determina su situación jurídica.

¿QUIÉNES SON LOS SIETE DETENIDOS POR LOS DISTURBIOS EN GUADALAJARA? De acuerdo con la Fiscalía estatal, los hombres trasladados a Puente Grande son David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”. La dependencia señaló que seis de ellos enfrentan imputaciones por el delito de lesiones dolosas, previsto en el artículo 206, en relación con el 207 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, con la agravante establecida en la fracción VII, relacionada con lesiones contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública. Al séptimo hombre se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares, contemplado en el artículo 129 del mismo código.





FISCALÍA ACLARA QUE EL TRASLADO NO SIGNIFICA INGRESO A PRISIÓN La Fiscalía de Jalisco aclaró que el traslado al complejo penitenciario no significa que los hombres hayan sido sentenciados ni que su permanencia en prisión sea definitiva. Explicó que el procedimiento tiene como finalidad que un juez de control determine su situación jurídica durante las próximas horas. En las audiencias se resolverá si son vinculados a proceso y qué medida cautelar corresponde en cada caso. Entre las posibilidades se encuentra que continúen sus procesos en libertad, de acuerdo con lo que determine la autoridad judicial.

DE 39 PERSONAS DETENIDAS, 32 FUERON LIBERADAS La Fiscalía informó que, de las 39 personas detenidas durante los disturbios registrados en la manifestación del domingo, 32 fueron puestas en libertad dentro del plazo de 48 horas establecido por la ley para esclarecer su situación legal. Los siete hombres restantes fueron trasladados este martes para comparecer ante la autoridad jurisdiccional y continuar con el procedimiento correspondiente. La protesta se realizó el domingo en las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, donde ciudadanos se manifestaron por los problemas relacionados con la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. Durante la movilización se registraron actos violentos que derivaron en las detenciones.