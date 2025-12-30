Noticias de HOY en México: Vinculan a suegro y cuñado del ‘Chapito’, FGR investiga ‘trenazo’ y productos encarecerán en 2026

    Juez vincula a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: FGR: La autoridad judicial dictó tres meses para que la Fiscalía General de la República termine las investigaciones complementarias. VANGUARDIA

Lo más relevante de este 30 de diciembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Juez vincula a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: FGR: La autoridad judicial dictó tres meses para que la Fiscalía General de la República termine las investigaciones complementarias.

Concluye FGR necropsias de fallecidos en accidente del Interoceánico; revisan caja negra: La Fiscalía no dio a conocer información sobre la situación jurídica del conductor del tren descarrilado y otros miembros de la tripulación.

Más de 30 sicarios participaron en balacera de Zapopan y Guadalajara: La Fiscalía de Jalisco informó que se trató de un ataque directo contra el comerciante Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto.

SRE cancela exequátur de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca: La SRE publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación del exequátur que acreditaba a Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca.

Tren interoceánico opera con convoyes británicos de los años 70: Material ferroviario usado, adquirido en Reino Unido y Estados Unidos, conforma la base del Tren Interoceánico, con convoyes fabricados entre 1954 y 1982.

INTERNACIONAL

Incidente en teleférico deja cerca de 100 personas atrapadas en los Alpes italianos: Una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada.

EU sanciona a fabricante estatal venezolano de drones por comerciar armas con Irán: Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si intenta reconstituir su programa nuclear.

COAHUILA

Alcanza Saltillo 54 vuelos al AIFA y el 86% de ocupación en dos meses: Solo un vuelo fue cancelado por condiciones meteorológicas en dos meses de operación.

Suman 15 arrestos por incumplir medidas de protección a mujeres en Coahuila: El sistema de atención telefónica coordina acciones con corporaciones policiales para atender de inmediato reportes de incumplimiento a medidas de protección.

Saltillo: Lidera General Motors rally automotriz en 2025; prevén impacto en Coahuila: El economista José María González Lara señaló que el crecimiento de la automotriz favorecerá la producción local ante la renegociación del T-MEC.

Ajustan familias de Saltillo su presupuesto para la cena de Año Nuevo, gastan entre 2 mil y 3 mil 500 pesos: Un sondeo realizado en el centro de la ciudad muestra que, pese a los gastos de Navidad, las familias saltillenses mantienen la tradición de reunirse para despedir el año, ajustando presupuestos, compartiendo gastos y preservando rituales familiares..

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¿Ahora qué hizo? Sorprende Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music cantando en inglés: La esposa de Christian Nodal interpretó You’re No Good durante el homenaje a Linda Ronstadt, y su participación se viralizó en redes sociales por su cambio de imagen.

Cristiano Ronaldo anota su gol 957... ¡con la espalda!: Cristiano Ronaldo se acercó a los 960 goles como profesional con una anotación atípica, desviando el balón con la espalda, en el empate 2-2 de Al-Nassr ante Al-Ettifaq.

ESPECIALES

Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo: La Procuraduría publicó su Guía de Consumo de esta fruta, a través de su Revista del Consumidor del mes de diciembre, donde se hace también una clasificación de la uva según su uso y sus características.

Estados donde nevará y habrá lluvia engelante en México durante el Fin de Año: Frente frío #25 y la masa de aire ártico que lo impulsa ocasionarán lluvias puntuales torrenciales.

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?: El Calendario Escolar SEP 2025-2026 ya define cuándo termina el receso invernal y en qué fecha regresan a clases los estudiantes de educación básica en México.

Ropa, juguetes y artículos de higiene: estos productos encarecerán en 2026 por aranceles que impondrá México: Los nuevos aranceles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, gravarán importaciones de países sin TLC.

ANUARIOS VANGUARDIA 2025

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder.

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después.

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más.

Saltillo 2025: los logros en el deporte que dieron a la ciudad orgullo nacional y mundial.

