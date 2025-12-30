Noticias de HOY en México: Vinculan a suegro y cuñado del ‘Chapito’, FGR investiga ‘trenazo’ y productos encarecerán en 2026

MÉXICO

→ Juez vincula a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: FGR: La autoridad judicial dictó tres meses para que la Fiscalía General de la República termine las investigaciones complementarias.

→ Concluye FGR necropsias de fallecidos en accidente del Interoceánico; revisan caja negra: La Fiscalía no dio a conocer información sobre la situación jurídica del conductor del tren descarrilado y otros miembros de la tripulación.

→ Más de 30 sicarios participaron en balacera de Zapopan y Guadalajara: La Fiscalía de Jalisco informó que se trató de un ataque directo contra el comerciante Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto.

→ SRE cancela exequátur de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca: La SRE publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación del exequátur que acreditaba a Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en Toluca.

→ Tren interoceánico opera con convoyes británicos de los años 70: Material ferroviario usado, adquirido en Reino Unido y Estados Unidos, conforma la base del Tren Interoceánico, con convoyes fabricados entre 1954 y 1982.

INTERNACIONAL

→ Incidente en teleférico deja cerca de 100 personas atrapadas en los Alpes italianos: Una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada.

→ EU sanciona a fabricante estatal venezolano de drones por comerciar armas con Irán: Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si intenta reconstituir su programa nuclear.

COAHUILA

→ Alcanza Saltillo 54 vuelos al AIFA y el 86% de ocupación en dos meses: Solo un vuelo fue cancelado por condiciones meteorológicas en dos meses de operación.

→ Suman 15 arrestos por incumplir medidas de protección a mujeres en Coahuila: El sistema de atención telefónica coordina acciones con corporaciones policiales para atender de inmediato reportes de incumplimiento a medidas de protección.

→ Saltillo: Lidera General Motors rally automotriz en 2025; prevén impacto en Coahuila: El economista José María González Lara señaló que el crecimiento de la automotriz favorecerá la producción local ante la renegociación del T-MEC.

→ Ajustan familias de Saltillo su presupuesto para la cena de Año Nuevo, gastan entre 2 mil y 3 mil 500 pesos: Un sondeo realizado en el centro de la ciudad muestra que, pese a los gastos de Navidad, las familias saltillenses mantienen la tradición de reunirse para despedir el año, ajustando presupuestos, compartiendo gastos y preservando rituales familiares..

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Ahora qué hizo? Sorprende Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music cantando en inglés: La esposa de Christian Nodal interpretó You’re No Good durante el homenaje a Linda Ronstadt, y su participación se viralizó en redes sociales por su cambio de imagen.

→ Cristiano Ronaldo anota su gol 957... ¡con la espalda!: Cristiano Ronaldo se acercó a los 960 goles como profesional con una anotación atípica, desviando el balón con la espalda, en el empate 2-2 de Al-Nassr ante Al-Ettifaq.

ESPECIALES

→ Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo: La Procuraduría publicó su Guía de Consumo de esta fruta, a través de su Revista del Consumidor del mes de diciembre, donde se hace también una clasificación de la uva según su uso y sus características.

→ Estados donde nevará y habrá lluvia engelante en México durante el Fin de Año: Frente frío #25 y la masa de aire ártico que lo impulsa ocasionarán lluvias puntuales torrenciales.

→ Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?: El Calendario Escolar SEP 2025-2026 ya define cuándo termina el receso invernal y en qué fecha regresan a clases los estudiantes de educación básica en México.

→ Ropa, juguetes y artículos de higiene: estos productos encarecerán en 2026 por aranceles que impondrá México: Los nuevos aranceles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, gravarán importaciones de países sin TLC.

ANUARIOS VANGUARDIA 2025

→ Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder.

→ Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después.

→ Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella.

→ 10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025.

→ ¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más.

→ Saltillo 2025: los logros en el deporte que dieron a la ciudad orgullo nacional y mundial.