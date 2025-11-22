Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el corte del listón inaugural de las estaciones Tonalá y Arriaga, en Chiapas, así como de Chahuites, Juchitán e Ixtepec, en Oaxaca, correspondientes al tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, el cual ya está disponible para todas y todos los mexicanos.

“Hoy se realiza el primer viaje desde Tonalá, Chiapas, hasta Ixtepec, Oaxaca. A partir de mañana ya pueden utilizar el tren hacia Tonalá, Salina Cruz, Coatzacoalcos e incluso hasta Palenque, y seguiremos trabajando para que de Tonalá en Chiapas llegue hasta Ciudad Hidalgo, hasta Guatemala. Los queremos mucho”, expresó.

“Ésta es la Cuarta Transformación que hoy camina por el tren”, afirmó la mandataria federal, acompañada por los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, Eduardo Ramírez y Salomón Jara.