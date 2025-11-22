Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

México
/ 22 noviembre 2025
    Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

La presidenta inauguró el viernes el primer tramo de la Línea K del tren que une al Pacífico y al Golfo de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el corte del listón inaugural de las estaciones Tonalá y Arriaga, en Chiapas, así como de Chahuites, Juchitán e Ixtepec, en Oaxaca, correspondientes al tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, el cual ya está disponible para todas y todos los mexicanos.

“Hoy se realiza el primer viaje desde Tonalá, Chiapas, hasta Ixtepec, Oaxaca. A partir de mañana ya pueden utilizar el tren hacia Tonalá, Salina Cruz, Coatzacoalcos e incluso hasta Palenque, y seguiremos trabajando para que de Tonalá en Chiapas llegue hasta Ciudad Hidalgo, hasta Guatemala. Los queremos mucho”, expresó.

“Ésta es la Cuarta Transformación que hoy camina por el tren”, afirmó la mandataria federal, acompañada por los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, Eduardo Ramírez y Salomón Jara.

Durante el recorrido, la Presidenta abordó el tren para inaugurar en el trayecto las estaciones de Tonalá y Arriaga, en Chiapas, así como las de Chahuites y Juchitán, en Oaxaca, concluyendo el viaje en Ixtepec.

La Línea K se integra por tres tramos: 1) de Ciudad Ixtepec a Tonalá; 2) de Tonalá a Huixtla; y 3) de Huixtla a Ciudad Hidalgo, además del tramo KA, que va de Los Toros a Puerto Chiapas.

En total contará con 14 estaciones, las cuales registraban un avance general del 47.67 por ciento hasta el mes de junio.

Temas


Transporte
Trenes

Localizaciones


Chiapas

Personajes


Claudia Sheinbaum

Antonio Magallán

Actualmente se desempeña como analista métrico y SEO Manager. Más de 4 años de experiencia en fact-checking, tendencias y análisis de datos.

Forma parte del equipo de verificación de hechos de Candidatum y VanguardiaMX-Verificado. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. También cuenta con estudios en estrategias de alcance y engagement para periodistas por el Knight Center of Journalism in the Americas de la Universidad de Austin, Texas.

