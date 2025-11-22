Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La presidenta inauguró el viernes el primer tramo de la Línea K del tren que une al Pacífico y al Golfo de México
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el corte del listón inaugural de las estaciones Tonalá y Arriaga, en Chiapas, así como de Chahuites, Juchitán e Ixtepec, en Oaxaca, correspondientes al tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, el cual ya está disponible para todas y todos los mexicanos.
“Hoy se realiza el primer viaje desde Tonalá, Chiapas, hasta Ixtepec, Oaxaca. A partir de mañana ya pueden utilizar el tren hacia Tonalá, Salina Cruz, Coatzacoalcos e incluso hasta Palenque, y seguiremos trabajando para que de Tonalá en Chiapas llegue hasta Ciudad Hidalgo, hasta Guatemala. Los queremos mucho”, expresó.
“Ésta es la Cuarta Transformación que hoy camina por el tren”, afirmó la mandataria federal, acompañada por los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, Eduardo Ramírez y Salomón Jara.
Hoy realizamos el primer viaje en tren de Tonalá, Chiapas a Ixtepec, Oaxaca. La gente feliz; es amor correspondido. Gracias a la Secretaría de Marina por esta gran obra que ayudará muchísimo al sureste. pic.twitter.com/vXLAJFoGnM— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 22, 2025
Durante el recorrido, la Presidenta abordó el tren para inaugurar en el trayecto las estaciones de Tonalá y Arriaga, en Chiapas, así como las de Chahuites y Juchitán, en Oaxaca, concluyendo el viaje en Ixtepec.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama al Zócalo el 6 de diciembre para celebrar siete años de la 4T
La Línea K se integra por tres tramos: 1) de Ciudad Ixtepec a Tonalá; 2) de Tonalá a Huixtla; y 3) de Huixtla a Ciudad Hidalgo, además del tramo KA, que va de Los Toros a Puerto Chiapas.
En total contará con 14 estaciones, las cuales registraban un avance general del 47.67 por ciento hasta el mes de junio.