Tribunal absuelve a hijo de regidor de Ixtapaluca, acusado de feminicidio y tentativa de feminicidio

México
/ 25 noviembre 2025
    La liberación de Kevin G.T., acusado de tentativa de feminicidio y otros delitos graves, tras ser absuelto por un tribunal de Texcoco, desató preocupación por riesgos para la víctima y señalamientos de irregularidades en el proceso judicial FOTO: VANGUARDIA

Familiares y colectivos denunciaron riesgos para Paola Alondra tras la absolución de Kevin ‘N’, cuya liberación fue ordenada por un tribunal de alzada en Texcoco

La liberación de Kevin G.T., acusado de secuestro, tortura, violación y feminicidio en grado de tentativa contra su entonces pareja, Paola Alondra Mejía García, así como del feminicidio de su madre, María Enedelia Mejía Pérez, ha generado preocupación entre la víctima y señalamientos de irregularidades por parte de organizaciones civiles.

El fallo del segundo tribunal de alzada en materia penal de Texcoco, emitido el 12 de noviembre, revocó la sentencia emitida para Kevin G.T., hijo de Gerardo Guerrero Ramírez, séptimo regidor en Ixtapaluca, de 62 años de prisión dictada el pasado 7 de agosto.

El tribunal de alzada estuvo conformado por la magistrada presidenta Cecilia Moreno Luna y los jueces comisionados en funciones de magistrados Diana Garduño Santiago y José Antonio Cuenca Hernández.

TRIBUNAL ABSUELVE A KEVIN ‘N’; SEÑALAN PRESUNTA FALTAS DE PRUEBAS

De manera unánime, resolvieron absolver a Guerrero Torres al considerar que la fiscalía no cumplió con la carga probatoria constitucional.

En el documento de resolución, se señala que:

“No se vio superado el principio de presunción de inocencia en la vertiente de regla probatoria”.

Las pruebas presentadas por la fiscalía fueron calificadas como “ineficaces” para acreditar la responsabilidad penal.

“Una sentencia condenatoria no debe apoyarse en conjeturas substanciadas en la creencia, suposición, presentimiento o suspicacia del juzgador”.

PAOLA DICE TENER MIEDO TRAS SE VÍCTIMA DE INTENTO DE FEMINICIDIO POR PARTE DE SU EX PAREJA, KEVIN ‘N’

La notificación de la absolución fue enviada a la familia de Paola Alondra a las 18:40 horas. Kevin ‘N’ recuperó su libertad a las 19 horas del mismo día.

Paola Alondra Mejía García expresó sentirse en riesgo tras la liberación. Señaló que teme un nuevo intento de agresión. En entrevista, afirmó: “Vivo con miedo, tengo mucho miedo de que venga en cualquier momento a terminar su objetivo: matarme”.

Aseguró que la decisión del tribunal replica “exactamente” los argumentos de la defensa del acusado, al señalar presuntas violaciones al debido proceso y cuestionar la credibilidad de sus declaraciones. Según dijo, se descartaron los dictámenes psicológicos y de criminalística presentados durante el juicio.

SEÑALAN CORRUPCIÓN EN EL CASO DEL FEMINICIDIO DE MARÍA MEJÍA E INTENTO DE FEMINICIDIO DE SU HIJA PAOLA A MANOS DE KEVIN ‘N’

Organizaciones civiles han manifestado inconformidad con la decisión judicial y atribuyen la resolución a presuntos actos de corrupción y a vínculos políticos. Señalan que Kevin G.T. es hijo de Gerardo Guerrero Ramírez, séptimo regidor de Ixtapaluca por el partido Morena, cercano al presidente municipal Felipe Arvizu de la Luz.

La familia de la víctima también informó que durante el proceso fueron objeto de acusaciones públicas por parte de allegados a Guerrero Torres.

Indicaron que fueron señalados de manera infundada de participar en supuestos rituales y responsabilizados del homicidio de la madre de Paola, además de reportar actos de hostigamiento en juzgados.

ESTO ES LO QUE SE SABE SOBRE EL SECUESTRO E INTENTO DE FEMINICIDIO CONTRA PAOLA A MANOS DE KEVIN ‘N’

Según la carpeta de investigación, los hechos se remontan al 5 de mayo de 2023, cuando Kevin G.T., entonces de 22 años, presuntamente privó de la libertad a su pareja y asesinó a la madre de ella en un domicilio de Valle de Chalco, propiedad de su familia.

Paola Alondra relató que ese día fue inmovilizada en su hogar, donde su agresor la ató y le quitó las llaves y su teléfono.

“Ese día me secuestró, me puso las manos atrás, me las encintó a la cama de metal en el piso de abajo de mi casa; me dijo que yo me lo había buscado, que no iba a permitir que me alejara de él”.

“Me dejó ahí varias horas, pero cuando regresó ya tenía una ropa diferente y su calzado, con manchas de sangre. Me dijo que se había cortado una de las manos porque intentaba suicidarse. Me comentó que ya había hablado con mi mamá, que estaba bien en su cuarto y que seguía con su rutina normal”.

Aseguró que él la mantuvo privada de la libertad durante aproximadamente 18 días, primero en su casa en Hornos de Zoquiapan y posteriormente en el departamento de la familia del acusado en Valle de Chalco.

Dijo que durante ese periodo fue sometida a violencia física, psicológica y sexual. Afirmó que G.T. utilizó amenazas contra su familia y su mascota para impedir que intentara escapar. Señaló que su perro falleció a causa de golpes internos.

ESTO ES LO QUE SE SABE SOBRE EL FEMINICIDIO DE MARÍA ENEDELIA PRESUNTAMENTE A MANOS DE KEVIN ‘N’

La madre de Paola, María Enedelia Mejía Pérez, fue reportada como desaparecida el mismo día de los hechos. De acuerdo con la necropsia, murió por hemorragia interna provocada por una herida punzocortante directa al miocardio. También presentaba lesiones en abdomen, brazos y cráneo.

El cuerpo fue hallado en el patio de la vivienda. Un familiar de la víctima localizó el cadáver tras mover un tinaco colocado encima del terreno removido. La familia indicó que debido al estado de putrefacción ya no pudieron realizarse pruebas complementarias.

Inicialmente, el delito se investigó como feminicidio, aunque la defensa del acusado lo reclasificó a homicidio calificado. La jueza del tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Chalco dictó sentencia condenatoria contra Guerrero Torres el 20 de agosto de 2023.

PAOLA NARRA DETENCIÓN POR PARTE DE POLICÍAS Y SU MALA RELACIÓN SENTIMENTAL CON KEVIN ‘N’

Paola Alondra señaló que, tras escapar en Nayarit con ayuda de una patrulla, ella también fue detenida por agentes locales por distintos cargos. Posteriormente obtuvo su libertad mediante suspensión del proceso, con apoyo legal.

Mi hermano me dijo que Kevin mató a mi mamá y la enterró en el patio. Hizo un hoyo y encima le puso el tinaco. A mí me dejaron en la prisión de Nayarit, cuando yo fui la que pidió ayuda a la policía, pero todo se debió a la familia influyente de él. Luego salí por una suspensión de proceso gracias a la ayuda de unas abogadas”.

Relató que durante la relación, iniciada en 2022, existieron episodios de control, celos y agresiones que fueron incrementando. Indicó que dejó de estudiar y trabajar por presión del acusado y que a partir de marzo de 2023 la violencia se intensificó.

“Teníamos una relación aparentemente normal, pero de repente se tornó violenta en el aspecto económico, sicológico, verbal e incluso moral. A los pocos meses empezó hacer comentarios hirientes, de mal gusto. En diciembre tuvo un incidente con su familia y salió de su domicilio. Le abrimos las puertas de mi casa. Le dijimos que lo íbamos a apoyar para que terminara la prepa. No estudiaba ni trabajaba”.

PAOLA PRESENTA AMPARO Y SOLICITA MEDIDAS DE PROTECCIÓN TRAS ABSOLUCIÓN DE KEVIN ‘N’

Tras la absolución, la joven presentó un amparo y solicitó medidas de protección para ella y su familia. Ha manifestado que, debido a su situación económica, no pueden mudarse y permanecen vulnerables. “Kevin sabe dónde vivimos. Estamos totalmente expuestos”, afirmó.

Aseguró que no ha recibido respuesta inmediata de las autoridades respecto a las medidas solicitadas.

La liberación de Guerrero Torres continúa generando preocupación entre colectivos y familiares de la víctima. Estos señalan inconsistencias en la valoración de pruebas y alertan sobre el riesgo que enfrenta Paola Alondra tras la absolución.

De acuerdo con el expediente judicial, la decisión del tribunal de alzada concluyó que no se acreditó plenamente la responsabilidad penal del acusado; sin embargo, la defensa de la víctima de intento de feminicidio ha anunciado que continuará los procesos legales disponibles para impugnar el fallo y solicitar garantías de protección.

Con información de LA JORNADA

Corrupción
Feminicidios
Violencia De Género

Edomex
Ixtapaluca

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

