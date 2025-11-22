‘Silvia era muy alegre y no estaba abandonada’: padre de menor encontrada sin vida en ejido de Saltillo
La familia de Silvia mostró un cuaderno con dibujos de su familia y personajes históricos, desmintiendo que la joven sufriera de violencia
Silvia era una joven de 13 años, soñadora, descrita por su padre, Hilario Camarillo Hernández, como alegre. “Le encantaba el baile. Ella era danzante”. Aún no sabía a qué quería dedicarse, pero de una cosa sí estaba segura: quería seguir estudiando.
Don Hilario comenta que para ir a la escuela tenían que trasladarse a otro ejido y por eso ella iba tres días a la semana. Era una dinámica de la que, indica, se habló con los maestros de Silvia en el ejido Tinajuela de Saltillo.
En medio del dolor, describió a su hija como una joven “muy alegre y trabajadora” y “muy buena persona”. Silvia disfrutaba de estudiar, no le dificultaba nada, y siempre andaba muy animada.
“Era pura risa; nunca andaba enojada, sabrá Dios por adentro, pero por afuera no. Era muy buena. A veces se agarraba ella sola bailando. No es por nada, pero esa muerte que le pasó, ella no merecía eso de ninguna forma”.
Entre el llanto cortado, el señor Camarillo dijo que su hija es conocida por su alegría y se iba “danzando allá a veces en la casa sola”, ya que le gustaba mucho la danza y el baile.
“Mi hija, a mí no me dio lata ella siempre estaba alegre,” enfatizó el padre.
UN PROFUNDO LAZO CON SU ABUELO
Una relación crucial en la vida de Silvia era con su abuelo, quien recientemente falleció: “la tenía chiflada hasta la muerte”. Debido a este cariño profundo, la familia considera enterrarla en el mismo lugar porque Silvia era “todo su querer”.
Hilario Camarillo Hernández instó a que se realicen las investigaciones y declaraciones necesarias para que se haga justicia al culpable.
Su petición es clara: que “salga todo a arreglarse como es nada más”, y que la culpa recaiga únicamente en quien sea responsable, pues “el que no tenga culpa no hay por qué maltratarlo ni nada”.
La tarde de este jueves 20 de noviembre, Hugo, de 21, se llevó a cabo una audiencia en la Sala Penal Número 10, bajo el número de causa penal 2167/2025, para investigar el delito de violación equiparada a menor de 15 años. La audiencia fue a puerta cerrada.
Don Hilario se mostró sorprendido, al indicar que Silvia nunca indicó que sufría de violencia.
Don Hilario y su esposa mostraron un cuaderno que Silvia utilizaba para dibujar. En él se observan dibujos de toda su familia, días festivos, y corazones donde resaltan frases como “Andamos desde el año 2023. ‘Hugo y Silvia’”.
En otros escritos se observa que Silvia hace dibujos de personajes históricos como Lázaro Cárdenas.
Don Hilario indica estar muy afectado por la muerte de su hija, a quien espera despedir con música y colocar una fotografía de ella en su casa.
Aunado a la situación que atraviesan, el padre de Silvia expresó su profundo agradecimiento por la amplia ayuda recibida durante la búsqueda, destacando el apoyo de su ejido y otros ejidos cercanos con comida, así como la colaboración de la Policía.
PREJUICIOS POR COMENTARIOS Y CASO PRONNIF
A pesar del apoyo comunitario y oficial, la familia indicó ser afectada por los comentarios y las especulaciones difundidas. El señor Camarillo manifestó: “todos esos comentarios que nos están afectando a nosotros mucho... nos están perjudicando de más”.
El padre reveló que esta situación ha generado una crisis familiar, ya que sus otros cuatro hijos menores de edad —dos gemelitas, una niña de 12 años y un niño de 10 años— fueron recogidos por la Procuraduría de los Niños y Niñas.
Esta circunstancia los ha dejado “atrincados y todos atarantados por todos lados”.
Ante el dolor y el perjuicio, Hilario Camarillo hizo un llamado directo a la población para que “le bajen a esa cosa”, pidiendo a la gente que deje de hacer comentarios.
El padre insistió en que es un hombre honrado y no se mete con nadie, sino que están en un proceso para aclarar lo sucedido con su hija.
El señor Camarillo concluyó la entrevista aludiendo a la inocencia de su hija: “mija, era muy muy alegre y no se merecía esa muerte. Ella era la alegría de sus siete hermanos. Dos hombres y seis mujeres”.