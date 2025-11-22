$!‘Silvia era muy alegre y no estaba abandonada’: padre de menor encontrada sin vida en ejido de Saltillo

Silvia era una joven de 13 años, soñadora, descrita por su padre, Hilario Camarillo Hernández, como alegre. “Le encantaba el baile. Ella era danzante”. Aún no sabía a qué quería dedicarse, pero de una cosa sí estaba segura: quería seguir estudiando. Don Hilario comenta que para ir a la escuela tenían que trasladarse a otro ejido y por eso ella iba tres días a la semana. Era una dinámica de la que, indica, se habló con los maestros de Silvia en el ejido Tinajuela de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: a prisión preventiva Hugo por abuso de menor; padre de Silvia pide investigación a fondo y respeto para su familia En medio del dolor, describió a su hija como una joven “muy alegre y trabajadora” y “muy buena persona”. Silvia disfrutaba de estudiar, no le dificultaba nada, y siempre andaba muy animada. “Era pura risa; nunca andaba enojada, sabrá Dios por adentro, pero por afuera no. Era muy buena. A veces se agarraba ella sola bailando. No es por nada, pero esa muerte que le pasó, ella no merecía eso de ninguna forma”.

Entre el llanto cortado, el señor Camarillo dijo que su hija es conocida por su alegría y se iba “danzando allá a veces en la casa sola”, ya que le gustaba mucho la danza y el baile. “Mi hija, a mí no me dio lata ella siempre estaba alegre,” enfatizó el padre. UN PROFUNDO LAZO CON SU ABUELO Una relación crucial en la vida de Silvia era con su abuelo, quien recientemente falleció: “la tenía chiflada hasta la muerte”. Debido a este cariño profundo, la familia considera enterrarla en el mismo lugar porque Silvia era “todo su querer”. Hilario Camarillo Hernández instó a que se realicen las investigaciones y declaraciones necesarias para que se haga justicia al culpable. Su petición es clara: que “salga todo a arreglarse como es nada más”, y que la culpa recaiga únicamente en quien sea responsable, pues “el que no tenga culpa no hay por qué maltratarlo ni nada”. La tarde de este jueves 20 de noviembre, Hugo, de 21, se llevó a cabo una audiencia en la Sala Penal Número 10, bajo el número de causa penal 2167/2025, para investigar el delito de violación equiparada a menor de 15 años. La audiencia fue a puerta cerrada. Don Hilario se mostró sorprendido, al indicar que Silvia nunca indicó que sufría de violencia.