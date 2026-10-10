Tribunal de Disciplina Judicial concluye sin acusación el 73.5% de sus procedimientos

El TDJ dio a conocer las cifras para defender la reserva de los procedimientos en trámite, luego de que la exjueza federal Martha Magaña pidiera hacer pública la audiencia en la que compareció el jueves vía remota desde Madrid, en el expediente administrativo que se le inició por conceder en 2024 la primera suspensión contra la reforma judicial.

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) informó que, en su primer año de existencia, 231 procedimientos administrativos contra personal de juzgados y tribunales federales concluyeron sin acusación, es decir, en el 73.5 por ciento de los casos.

El debate sobre la confidencialidad de estos expedientes cobró relevancia luego de que la exjueza federal Martha Eugenia Magaña López solicitara que se hiciera pública la audiencia en la que compareció el jueves 8 de octubre, mediante videoconferencia desde Madrid, España.

La diligencia forma parte del procedimiento administrativo iniciado en su contra por haber concedido, en agosto de 2024, la primera suspensión provisional contra el proceso legislativo de la reforma judicial.

Magaña, quien encabezó el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, defendió la legalidad de la resolución que emitió cuando aún se desempeñaba como juzgadora federal. Sostuvo que su decisión estuvo fundamentada en criterios jurídicos y advirtió que sancionar a una persona juzgadora por sus resoluciones podría afectar la independencia judicial.

El caso se remonta a la discusión de la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció cambios en la integración y selección de jueces y magistrados, incluida la elección de personas juzgadoras mediante voto popular.

La suspensión concedida por Magaña buscaba frenar provisionalmente el proceso legislativo de la reforma. Sin embargo, la medida no impidió que avanzara el procedimiento legislativo.

TDJ DEFIENDE LA RESERVA DE LOS EXPEDIENTES

Tras la comparecencia, el Tribunal de Disciplina Judicial sostuvo que una denuncia, una investigación o una audiencia no equivalen a una sanción y que la celebración de la diligencia no implica, por sí misma, la imposición de una amonestación o alguna otra medida disciplinaria.

El organismo argumentó que la reserva de los procedimientos en curso busca proteger la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso de las personas involucradas.

También señaló que cualquier resolución deberá sustentarse en los hechos y las pruebas correspondientes, una vez agotadas las etapas previstas en la ley.

La discusión enfrenta dos preocupaciones: por un lado, la necesidad de que las investigaciones disciplinarias respeten los derechos de las personas sujetas a procedimiento y, por otro, las exigencias de transparencia y rendición de cuentas sobre el funcionamiento de los órganos encargados de vigilar la conducta de quienes imparten justicia.

En el caso de Magaña, la controversia adquiere especial relevancia porque el procedimiento está relacionado con una resolución judicial emitida durante la discusión de una reforma constitucional que transformó al Poder Judicial de la Federación.

La exjueza sostiene que su actuación estuvo apegada a derecho y que revisar sus criterios jurisdiccionales con fines sancionatorios puede generar un efecto inhibidor entre quienes deben resolver asuntos de manera independiente.

Por su parte, el Tribunal ha insistido en que la comparecencia constituye una etapa del procedimiento y no anticipa una determinación sobre la responsabilidad administrativa de la exjuzgadora.

Al cierre de la audiencia, no se había anunciado una resolución definitiva sobre su caso.