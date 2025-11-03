Tribunal Judicial suspende a juez en Colima por alterar penas en casos de armas y drogas

México
/ 3 noviembre 2025
    Tribunal Judicial suspende a juez en Colima por alterar penas en casos de armas y drogas
    El Tribunal señaló que el funcionario no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales. /FOTO: ESPECIAL

Revelan que el juez redujo las condenas acordadas entre la Fiscalía General de la República y los imputados en al menos cuatro casos

COLIMA, COL.- La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, encabezada por el magistrado Bernardo Bátiz, determinó la suspensión provisional de un juez de Distrito con sede en Colima por incurrir en un notorio desvío de la legalidad al modificar penas en diversos procedimientos penales.

Según el comunicado oficial, el juez redujo las condenas acordadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y los imputados en al menos cuatro casos, relacionados con delitos de portación y posesión de armas de fuego, así como de estupefacientes.

El Tribunal señaló que el funcionario no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales, sino que adoptó una conducta reiterada y sistemática que excedió sus facultades y contravino los principios del procedimiento penal.

“Proceder que fue corregido por Tribunales de Alzada, los cuales señalaron que este acto era contrario a Derecho”, destacó la resolución.

La Comisión sostuvo que dichas acciones violan lo dispuesto en las fracciones II y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la medida de suspensión busca evitar que el juez continúe poniendo en riesgo la correcta administración de justicia.

El juzgador fue notificado de la suspensión provisional, con el propósito de impedir el ocultamiento o destrucción de pruebas relacionadas con los casos en los que presuntamente incurrió en irregularidades.

El Tribunal detalló que, además de reducir indebidamente las penas, el juez concedió beneficios de condena condicional sin cumplir los requisitos de procedencia, lo que derivó en violaciones al debido proceso penal.

Finalmente, la Comisión de Investigación reiteró su compromiso con la legalidad, la objetividad y una política de cero tolerancia frente a conductas ilegales dentro del Poder Judicial, reafirmando que ningún funcionario está por encima de la ley. Con información de El Universal

Temas


Tribunales

Localizaciones


Colima

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

