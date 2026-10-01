Ubican a exlíder de IEEPO y expresidente municipal de Juchitán como jefe de ‘Los Cromos’

Precisan que el liderazgo de “Los Cromos” lo ejerce, de forma paralela o en conjunto, con Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo”, “Fayo” y/o “Comandante Rengo”.

El exdirector general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Emilio Montero Pérez, es identificado como el principal líder de la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec, conocida como “Los Cromos”, según fuentes cercanas a la investigación sobre la operación de dicho grupo criminal en esta región del estado de Oaxaca.

En la segunda línea de mando, de acuerdo con las investigaciones, se encuentra Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo”, a quien se identifica como jefe de plaza del CJNG en la zona del Istmo de Tehuantepec.

En esta misma línea de mando las investigaciones colocan al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano alias “Quetu”, (detenido), y al exsecretario municipal de Juchitán, Mariano Rosado López.

En un tercer nivel de mando dentro de la estructura criminal están Carlos Alberto P. L., alias “La Parka” (detenido), y el excomisario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Juchitán, Jhon Keny Moreno Segura (detenido), se señala en los documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

EL PERFIL CRIMINAL DE EMILIO MONTERO

En informes de inteligencia, precisan las fuentes, se consigna a Emilio Montero como la persona que, presuntamente, ha ordenado ejecuciones de personas pertenecientes a grupos rivales; a partir de que asumió como presidente municipal de Juchitán (2019-2022) los homicidios dolosos aumentaron.

En entrevistas a integrantes de “Los Cromos”, detenidos en los años 2025 y 2026, se reveló que Emilio Montero y el exalcalde Miguel Sánchez Altamirano dieron cobertura política y social a las actividades del grupo delincuencial.

Además, aseguran que en 2019 el ex titular del IEEPO viajó a Guadalajara a pactar la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la región del Istmo de Tehuantepec, a cambio de recursos para financiar su campaña por la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, que ganó.

Las investigaciones muestran que Montero respaldó la operación de una red de narcomenudistas y que ha realizado compras de armas para el grupo delincuencial con el fin de fortalecer su capacidad criminal.

También señalan que, en los años 2024 y 2025, a través de Los Cromos, generó una red de extorsión a migrantes en su tránsito por la zona del Istmo de Tehuantepec

.En la intervención realizada en junio de 2025 a la policía municipal de Juchitán y al C2 de la corporación, se pudo identificar que Emilio Montero tenía en su casa una cuenta espejo de todas las cámaras de videovigilancia de Juchitán, de donde “monitoreaba” a fuerzas de seguridad estatales y federales.Las fuentes agregaron que, a través de Los Cromos, el exfuncionario ha buscado amenazar y “alinear” a líderes políticos y sociales contrarios a su grupo, y que incluyó en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a personajes que han sido señalados de formar parte de la estructura delictiva de Los Cromos en el Istmo de Tehuantepec.

“LOS CROMOS”

En la conferencia de prensa del lunes 28 de septiembre del gobernador Salomón Jara Cruz, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que Los Cromos surgió como una organización delictiva local que posteriormente estableció una alianza con el CJNG, del que opera como brazo criminal en municipios como Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

Las investigaciones, dijo, vinculan a esta organización con actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas.

Señaló que, a través de la Operación Sable se han detenido a presuntos operadores financieros, familiares y personas de confianza relacionadas con Iván Sánchez, alias “El Cromo”, entre ellas, Cinthya Ivette S.S. (C.I.S.S.) y Tereso S. (T.S.M.) -su hermana y su padre, respectivamente-, cuyas detenciones, ocurridas el 16 de junio de 2025, provocaron que ese día el grupo criminal incendiara tiendas Oxxo y amenazara a transportistas.

La presencia del CJNG en el Istmo de Tehuantepec quedó en evidencia el 22 de febrero pasado, cuando murió el líder de dicha organización criminal, Nemesio Oseguera “El Mencho”, durante un operativo federal en Jalisco.

Al igual que en otras partes del país, los miembros de este cártel en el Istmo de Tehuantepec realizaron narcobloqueos en las principales carreteras de la región, sobre todo en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño y Santo Domingo Tehuantepec.

Ese día incendiaron un total de 14 vehículos, entre autos particulares, tráileres y camiones del transporte de pasajeros.

LAS DETENCIONES EN JUCHITÁN

Miguel Sánchez Altamirano, hasta hace una semana presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, fue detenido el 23 de septiembre por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal.

En el operativo también se aseguró a Carlos Alberto P. L. alias “La Parka”.

Ambos son acusados de extorsión agravada y otros delitos que atentan contra la seguridad del Estado y el martes fueron vinculados a proceso.

Ambos permanecen bajo prisión preventiva oficiosa, el primero, en el Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano y el segundo, en el Cefereso de Perote, Veracruz.Un día después fue detenido el excomisario de Seguridad Pública de Juchitán, Jhon Keny Moreno Segura.

Mariano Rosado López, exsecretario municipal de Juchitán, se encuentra prófugo.De acuerdo con información de la Fiscalía de Oaxaca y la SSPC, estos personajes están relacionados directamente con “Los Cromos”.

Previamente, el 23 de febrero pasado se reportó la detención de un hombre identificado como C.T.O, presunto operador financiero de mismo grupo delictivo.

El 25 de septiembre, Emilio Montero, señalado como jefe político de Sánchez Altamirano, renunció a la titularidad del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), tras revelarse que funcionarios y regidores del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza aparecen en la nómina de la institución con sueldos superiores a los 18 mil pesos.

Posteriormente, Montero Pérez emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier vínculo con alguna organización criminal; informó que presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de Oaxaca sobre la situación en Juchitán y que su renuncia fue para no afectar a Morena y al gobernador Salomón Jara Cruz.

”Mi propósito es evitar que la coyuntura política y mediática pueda afectar el trabajo del IEEPO, al gobierno del estado, al gobierno federal o al Movimiento de Regeneración Nacional”, indicó en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Desde su renuncia, Emilio Montero no se ha vuelto a ver en actos o eventos públicos.