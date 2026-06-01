UIF y ANAM firman convenio para reforzar combate al contrabando y lavado de dinero

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    UIF y ANAM firman convenio para reforzar combate al contrabando y lavado de dinero
    La UIF y la ANAM suscribieron un convenio de colaboración para reforzar el intercambio de inteligencia y detectar riesgos en comercio exterior. Aduanas México

UIF y ANAM acuerdan intercambiar información estratégica para prevenir lavado de dinero, contrabando y operaciones ilícitas en aduanas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el objetivo de fortalecer los mecanismos de coordinación, intercambio de información y desarrollo de capacidades institucionales relacionadas con la prevención y combate de conductas ilícitas vinculadas al comercio exterior.

La firma del acuerdo fue dada a conocer este día mediante un comunicado oficial, en el que ambas instituciones señalaron que el instrumento permitirá robustecer las acciones de inteligencia, análisis y prevención en temas relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilegales asociadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.

De acuerdo con la información difundida, el convenio establece bases de coordinación para el intercambio y consulta de información estratégica que contribuya al cumplimiento de las atribuciones legales de ambas dependencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congela-uif-4-mil-422-mdp-en-sexenio-de-claudia-sheinbaum-CD20982550

UIF Y ANAM PODRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Como parte del acuerdo, la UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y personas que realizan actividades vulnerables, conforme a la legislación vigente.

La finalidad de este intercambio será contribuir a la identificación de riesgos relacionados con operaciones de comercio exterior y apoyar la implementación de medidas preventivas y correctivas.

Por su parte, la ANAM podrá proporcionar a la UIF información vinculada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos considerados relevantes para el desarrollo de actividades de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

Las autoridades señalaron que este flujo de información busca fortalecer la capacidad de ambas instituciones para detectar posibles irregularidades y generar análisis especializados.

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UIF Y ANAM CREARÁN MECANISMOS DE COOPERACIÓN

El convenio también contempla la creación de mecanismos de cooperación orientados al fortalecimiento institucional.

- Entre las acciones previstas se encuentran:

- Programas de capacitación especializada.

- Asistencia técnica entre ambas dependencias.

- Intercambio de buenas prácticas.

- Integración de grupos de trabajo especializados.

- Desarrollo de capacidades operativas y analíticas.

Según el comunicado, estas medidas tienen como propósito mejorar los procesos de análisis e investigación relacionados con riesgos en materia financiera y aduanera.

IMPEMENTARÁN UIF Y ANAM MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE

Las instituciones informaron que el acuerdo prevé la implementación de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información.

Asimismo, se establece que el manejo de los datos deberá realizarse bajo criterios de confidencialidad, protección de datos personales y observancia de las disposiciones legales aplicables.

Las autoridades señalaron que estos mecanismos permitirán garantizar la seguridad de la información compartida entre ambas dependencias durante el desarrollo de las acciones de coordinación.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/uif-refuerza-investigaciones-contra-redes-ligadas-al-cartel-del-pacifico-tras-sanciones-de-eu-MI20827182

FOROTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

A través del comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que la firma del convenio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de la vigilancia financiera y aduanera del país.

La dependencia señaló que, mediante la colaboración entre la UIF y la ANAM, se busca contribuir a la protección de la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano, así como prevenir el uso indebido de operaciones relacionadas con el comercio exterior.

Además, destacó que las acciones derivadas del convenio se encuentran alineadas con los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de prevención del lavado de dinero y combate a operaciones ilícitas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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