Un abatido y 9 detenidos en enfrentamiento entre policías y civiles armados, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre civiles armados y policías dejó un saldo de un presunto delincuente abatido y nueve detenidos, este miércoles, en Nuevo León.

De acuerdo con información de la policía estatal, Fuerza Civil los hechos se registraron tras la activación del Operativo Muralla en los ayuntamiento de Lampazos y Montemorelos.

Según información preliminar: en Lampazos se registraron cinco detenidos, un sospechoso abatido y el aseguramiento de diversas armas largas de diferentes calibres, tres vehículos, cargadores y cartuchos.

En Montemorelos se reportaron cuatro detenidos y se confiscó un arma larga, chalecos balísticos y droga.

”Los elementos se encuentran sin novedad y resguardando las zonas intervenidas”, precisó la autoridad estatal.

La información que se tiene hasta el momento es preliminar.