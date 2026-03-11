Un abatido y 9 detenidos en enfrentamiento entre policías y civiles armados, en NL

México
/ 11 marzo 2026
    Un abatido y 9 detenidos en enfrentamiento entre policías y civiles armados, en NL
    Un presunto delincuente abatido y nueve detenidos dejó un enfrentamiento durante el Operativo Muralla en Lampazos, Nuevo León y Montemorelos, Nuevo León. Fuerza Civil Nuevo León | Imagen ilustrativa

Los hechos se registraron este miércoles tras la activación del Operativo Muralla en Lampazos y Montemorelos

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre civiles armados y policías dejó un saldo de un presunto delincuente abatido y nueve detenidos, este miércoles, en Nuevo León.

De acuerdo con información de la policía estatal, Fuerza Civil los hechos se registraron tras la activación del Operativo Muralla en los ayuntamiento de Lampazos y Montemorelos.

Según información preliminar: en Lampazos se registraron cinco detenidos, un sospechoso abatido y el aseguramiento de diversas armas largas de diferentes calibres, tres vehículos, cargadores y cartuchos.

En Montemorelos se reportaron cuatro detenidos y se confiscó un arma larga, chalecos balísticos y droga.

”Los elementos se encuentran sin novedad y resguardando las zonas intervenidas”, precisó la autoridad estatal.

La información que se tiene hasta el momento es preliminar.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

