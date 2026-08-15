Sacude estruendo a vecinos; reportan sismo de 3.5 en Santa Catarina

Un sismo de magnitud 3.5 fue registrado la noche de este viernes en las inmediaciones de Santa Catarina, Nuevo León, generando alarma entre habitantes de diversos municipios del área metropolitana de Monterrey. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 20:06 horas y tuvo su epicentro a 12 kilómetros al norte de Ciudad Santa Catarina, con una profundidad aproximada de cinco kilómetros.

Tras el evento, habitantes de sectores ubicados en Santa Catarina, García y Escobedo reportaron haber escuchado fuertes estruendos y percibido vibraciones en puertas, ventanas y estructuras ligeras. Algunos de los reportes se concentraron en zonas cercanas a las Pedreras, donde vecinos señalaron que el ruido fue particularmente intenso.

En redes sociales comenzaron a circular videos captados por cámaras de seguridad domésticas que registraron el momento en que se escuchó el estruendo asociado al movimiento sísmico. Diversos usuarios confirmaron haber sentido la sacudida en distintos puntos de la zona metropolitana. Autoridades de Protección Civil de García informaron que, tras realizar recorridos de inspección y evaluaciones preliminares, no se detectaron daños materiales ni afectaciones a la infraestructura del municipio.

Como parte de los protocolos de seguridad, elementos de la corporación mantuvieron labores de monitoreo en diferentes sectores para descartar riesgos a la población.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a mantenerse informados a través de canales oficiales y recordaron que los números de emergencia 911 y el 81 8862 9999 permanecen disponibles para atender cualquier reporte relacionado con el fenómeno.

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