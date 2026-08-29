$!UNAM publica resultados del Examen de Control 2026: 20 mil 923 aspirantes fueron seleccionados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la noche de este viernes 28 de agosto los resultados del Examen de Control Presencial para ingresar a alguna de sus licenciaturas durante el ciclo escolar 2026-2027/1. La institución informó que 20 mil 923 aspirantes fueron seleccionados mediante el concurso de selección, lo que representa 56.6 por ciento de las aproximadamente 37 mil personas que acudieron a presentar la segunda evaluación. Este examen fue aplicado después de que la Universidad determinara invalidar los resultados obtenidos mediante el examen de admisión en línea, debido a las irregularidades detectadas durante su aplicación.

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES INGRESARÁN A LA UNAM? Para el ciclo escolar 2026-2027/1, la UNAM recibirá a 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso a nivel licenciatura. De esta cifra, 28 mil 151 alumnas y alumnos ingresarán mediante el Pase Reglamentado, mientras que 20 mil 923 obtuvieron un lugar a través del concurso de selección. El Examen de Control Presencial se realizó los días 12, 13, 16, 17, 18 y 19 de agosto, después de que la Universidad convocara nuevamente a las personas que habían participado en el proceso de admisión que posteriormente fue cancelado. La aplicación se llevó a cabo en cuatro sedes: Ciudad de México, León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca, y Tijuana, Baja California. De los 58 mil 783 aspirantes convocados para realizar esta segunda evaluación, alrededor de 37 mil acudieron a presentar el examen. Esto representa 62.9 por ciento de asistencia, por lo que aproximadamente 37 por ciento de las personas convocadas no acudió a la aplicación presencial.

¿POR QUÉ SE APLICÓ UN SEGUNDO EXAMEN DE ADMISIÓN? El Examen de Control Presencial fue implementado después de que la UNAM detectara irregularidades en el proceso de aplicación del examen de selección en línea. Ante esta situación, la Universidad decidió anular los resultados de la prueba realizada en línea y convocar nuevamente a las personas que habían participado en ese proceso para presentar un examen de manera presencial. La nueva evaluación tuvo como propósito establecer un mecanismo de control para determinar los resultados del concurso de selección después de las anomalías registradas en la primera aplicación. Los aspirantes convocados pudieron presentar nuevamente la evaluación en alguna de las sedes establecidas por la UNAM durante las seis jornadas programadas en agosto. ¿CÓMO CONSULTAR LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE LA UNAM 2026? Las personas que realizaron el Examen de Control Presencial pueden consultar los resultados a través de la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM. Para hacerlo, deberán ingresar al sitio oficial y localizar el apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura”. Posteriormente deberán seleccionar “Resultados Examen de Control 2026”. Con su número de folio, los aspirantes podrán acceder a “Tu Sitio”, donde podrán conocer si fueron seleccionados para ingresar a la carrera y plantel que solicitaron. ¿FUISTE SELECCIONADO? ESTOS SON LOS SIGUIENTES PASOS Las y los aspirantes que obtuvieron un lugar deberán ingresar a “Tu Sitio” con su número de folio para descargar la documentación correspondiente a su ingreso. Entre los documentos disponibles se encuentran la carta de asignación, la toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, los datos de alta al IMSS y el comprobante de inscripción, además de otros documentos relacionados con el proceso de ingreso. Después de descargar la documentación, la UNAM recomienda consultar directamente la página de la facultad o escuela a la que fueron asignados, debido a que cada entidad académica puede establecer trámites, requisitos y actividades específicas para las nuevas generaciones. También deberán mantenerse atentos a la información sobre las actividades de recepción y bienvenida organizadas por cada facultad o escuela.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS CLASES? El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, había informado el pasado 19 de agosto que los resultados del proceso serían publicados entre el 29 y 30 de agosto y que el inicio de clases estaba previsto para el lunes 31 de agosto. Con la publicación de los resultados del Examen de Control Presencial, la Universidad concluyó una etapa extraordinaria del proceso de admisión correspondiente al ciclo 2026-2027/1. Los aspirantes seleccionados deberán ahora completar los procedimientos establecidos por la DGAE y por la facultad o escuela correspondiente para formalizar su ingreso a la máxima casa de estudios.