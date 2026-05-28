$!Declaración patrimonial de Sheinbaum... reportó ingresos anuales por 1 millón 791 mil pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al ejercicio 2026, documento en el que reportó ingresos anuales netos por un millón 791 mil 441 pesos. La información fue entregada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como parte de las obligaciones de transparencia que deben cumplir los funcionarios federales de alto nivel. De acuerdo con el informe oficial, la mayor parte de los recursos obtenidos por la mandataria derivan directamente de su cargo como titular del Poder Ejecutivo federal. El documento también muestra que durante el último año no hubo modificaciones relevantes en su patrimonio personal.

La publicación de esta declaración ocurre en medio del discurso gubernamental enfocado en el fortalecimiento de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción dentro de la administración pública federal.

INGRESOS PROVIENEN DEL CARGO PRESIDENCIAL Según el reporte patrimonial, Claudia Sheinbaum obtuvo un ingreso anual neto de un millón 790 mil pesos por concepto de remuneraciones como presidenta de la República. En esta cifra se incluyen salarios, aguinaldo, compensaciones, bonos y otras prestaciones oficiales, una vez aplicadas las deducciones fiscales correspondientes. Además de su sueldo como mandataria, la presidenta declaró ingresos adicionales por mil 441 pesos provenientes de rendimientos financieros de capital, una cantidad mínima en comparación con el total de sus percepciones anuales. La declaración patrimonial también especifica que no existen otros ingresos derivados de actividades empresariales, honorarios profesionales o servicios independientes durante el periodo reportado.

“La presentación de estas declaraciones forma parte de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas”, señala el documento oficial entregado ante las autoridades federales. SIN NUEVAS CASAS NI VEHÍCULOS REGISTRADOS En el apartado de bienes patrimoniales, la mandataria federal no reportó la compra de nuevas propiedades, automóviles ni bienes muebles durante 2025. Esto significa que su patrimonio permaneció prácticamente sin cambios respecto al ejercicio anterior. El único inmueble registrado continúa siendo un departamento adquirido en diciembre de 1999 mediante crédito. El valor declarado del inmueble es de 275 mil pesos y aparece bajo propiedad total de la presidenta. Respecto a vehículos, Sheinbaum mantiene registrado un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2013, comprado de contado en octubre de 2012 por un monto de 164 mil 900 pesos. • El departamento declarado fue adquirido hace más de 25 años • El vehículo registrado tiene más de una década de antigüedad • La presidenta no reportó adquisición de joyas, obras de arte o inversiones inmobiliarias recientes CUENTAS BANCARIAS Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL La presidenta también informó sobre instrumentos financieros y obligaciones bancarias. De acuerdo con la declaración, mantiene una cuenta de cheques y un fondo de inversión contratados con BBVA Bancomer. En materia de pasivos, Sheinbaum reportó una tarjeta de crédito bancaria adquirida desde 2010 con la misma institución financiera. El documento indica que el monto original registrado es de cero pesos. Otro de los puntos que llamó la atención fue la declaración de participación accionaria en dos empresas manufactureras. La mandataria informó poseer un ocho por ciento de participación en las compañías “Eli Cami y Cia”, ubicada en el Estado de México, y “Sintacrom de México”, con sede en Guanajuato. La declaración de intereses busca transparentar posibles vínculos económicos o empresariales de los funcionarios públicos para evitar conflictos de interés durante el desempeño de sus responsabilidades gubernamentales.

TRANSPARENCIA COMO EJE DEL GOBIERNO FEDERAL La publicación de la declaración patrimonial de Claudia Sheinbaum ocurre en un contexto donde el gobierno federal ha insistido en reforzar las políticas de acceso a la información pública y vigilancia sobre los recursos de los servidores públicos. Este tipo de informes permite conocer el estado de los bienes, ingresos e intereses financieros de quienes ocupan cargos estratégicos dentro de la administración federal. En el caso de la presidenta, el reporte muestra estabilidad patrimonial y ausencia de adquisiciones relevantes durante el último año fiscal. Con la actualización de este documento, Sheinbaum cumple con los lineamientos establecidos para los funcionarios públicos en México y deja constancia oficial de su situación económica y patrimonial correspondiente al ejercicio 2026.

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