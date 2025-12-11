Urgen activistas a revertir daños causados por el Tren Maya

México
11 diciembre 2025
    Urgen activistas a revertir daños causados por el Tren Maya
    Se estima que 7.2 millones de árboles fueron removidos para impulsar el proyecto del tren turístico. FOTO: CUARTOSCURO

Organizaciones pidieron que se castigue a responsables de deforestación masiva y destrucción de cenotes debido al proyecto turístico

Tras documentar los daños causados por la construcción del Tren Maya, la organización “Sélvame del Tren” exigió un castigo contra los responsables y que se suspendan las obras que pongan en riesgo los ecosistemas, territorios y comunidades.

La Misión Civil de Observación confirmó que el Tren Maya ha causado deforestación masiva y destrucción de por lo menos 125 cenotes, así como el impulso a la especulación inmobiliaria y violación al derecho de consulta de pueblos indígenas.

“Este Informe representa una oportunidad para frenar un modelo de desarrollo que privilegia el lucro, el control y el despojo sobre la vida, la naturaleza y el derecho a un medio ambiente sano”, expuso en un comunicado la organización.

Demandaron una investigación independiente sobre abusos documentados, incluida la militarización, violencia, despojo y daños ambientales.Piden que se suspendan, reconfiguren o reviertan obras en tramos, estaciones o infraestructuras que pongan en riesgo ecosistemas, territorios y comunidades.

También exigieron la garantía de justicia para comunidades afectadas, a través de medidas de reparación.

El reporte de la Misión Civil de Observación, ratificado por organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Greenpeace México y Terravida, expone casos documentados de impactos irreversibles en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, de Cancún a Chetumal.

El informe relata deforestación masiva y destrucción de hábitats vitales, pese a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la megaobra, dijo que no se iba a tirar ningún árbol.

“(Fue) un auténtico etnocidio y ecocidio sustentado en un clima de violación de derechos, militarización, vacíos legales y violencia institucional”, sostuvo el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), en un comunicado reciente.

De acuerdo con el documento, se reportaron más de 7.2 millones de árboles removidos o más de 60 kilómetros cuadrados de selva deforestada, además de la destrucción de más de 125 cenotes y cuevas subterráneas, a raíz de la instalación de más de 15 mil pilares de metal y concreto en el tramo 5.

El Tren Maya reportó ventas de boletos y souvenirs por 275 millones de pesos en 2024, sin embargo sus gastos operativos ascendieron a 2 mil 837 millones de pesos, es decir, 10 veces sus ingresos.

En más de dos años, el tren turístico ha transportado a 1.8 millones de personas, pese a que López Obrador proyectó hasta 3 millones al año.

El Tren Maya, que recorre mil 500 kilómetros de cinco estados del sureste de México, se inauguró en diciembre de 2023 y el proyecto costó más de 500 mil millones de pesos, aunque en un inicio se estimó en 140 mil millones.

