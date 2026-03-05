Usaba la CJNG armamento de las fuerzas especiales de EU

Durante el operativo de captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repelieron a los militares con armas usadas por el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y para ataques de unidades aéreas.

Así lo establece la relación de armas aseguradas a Andrés Pelayo Mancilla y Genaro Barajas Valencia, los dos únicos detenidos en Tapalpa, Jalisco, tras la incursión militar que el pasado 22 de febrero llevó a la captura y muerte del capo.

Además de cargadores y aditamentos, a los sujetos les aseguraron cuatro armas de fuego que, de acuerdo con un análisis forense, fueron disparadas. Estas armas son dos pistolas Colt, un fusil FN Herstal SCAR-17 y uno de la marca Barrett calibre .50.

El domingo pasado, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, los procesó por los delitos de portación de armas de fuego, cargadores y aditamentos de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con su resolución, ambos fueron capturados el 22 de febrero a las 16:00 horas en un sitio conocido como Cerro de la Loma, ubicado a 500 metros de la calle Camino Rincón de los Pastores, de las Cabañas de la Loma en Tapalpa, donde había pernoctado “El Mencho”.

El arsenal detallado

La Guardia Nacional indicó en su informe policial homologado que, al momento de su detención, Barajas Valencia llevaba fajada en su cintura una pistola calibre .38 Super Auto, con cargador abastecido, marca Colt, modelo Government, color plata, con cachas negro y azul, matrícula GV007337.

A su lado derecho llevaba un fusil color beige y cargador abastecido calibre .50 BMG, marca Barrett, modelo M107A1, sin matrícula visible; un tipo de arma que usó el CJNG para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea en 2015.

De acuerdo con la Guardia Nacional, a Pelayo Mancilla le aseguraron una pistola color negro del mismo modelo que la de su supuesto cómplice, fajada en la parte derecha de su cintura, con su cargador abastecido y matrícula 70S14362.

A su costado derecho, los militares localizaron un fusil negro calibre 7.62 x 51 milímetros, FN Herstal, modelo SCAR-17, matrícula HC30495, con un lanzagranadas calibre 40 milímetros de la marca LMT, modelo M-2032003, sin matrícula.

Este es un fusil que fue diseñado por la Fabrique Nationale de Herstal (FN) para el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y, según registros hemerográficos, también fue adquirido por las Fuerzas Armadas mexicanas al menos desde 2019.

Al momento de ser interceptados, los dos sospechosos le apuntaron a los militares con las armas de grueso calibre, aunque no dispararon y fueron sometidos, señaló el reporte de la Guardia Nacional.

Pruebas periciales

A los ahora procesados además les aseguraron cinco cargadores color plata abastecidos, así como dos objetos metálicos puntiagudos color café con negro.

En la audiencia inicial del 24 de febrero, Barajas Valencia manifestó que él y su compañero no portaban armas al momento de las capturas y pidió llevar a cabo dictámenes periciales de dactiloscopía y de rodizonato de sodio.

Estos análisis no fueron practicados, pero los fiscales sí ofrecieron como dato de prueba un dictamen de lofoscopía, en el que se concluye que los rasgos de la ficha dactiloscópica de Barajas Valencia coinciden con una que estaba en la base de datos del Registro de Huellas Dactilares del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De Pelayo Mancilla no se encontró registro alguno.