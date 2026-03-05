‘El Sapo’ sería el sucesor de ‘El Mencho’ en el CJNG, según testigo de la FGR

El nombre de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo” o “El 090”, aparece cada vez con mayor frecuencia en investigaciones sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un testimonio presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, líder histórico de la organización criminal.

La información forma parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATAJAL/0001023/2024, en la que un testigo protegido identificado como “Piscis” relató detalles internos del grupo criminal. Según su declaración, Mendoza Gaytán es considerado el hombre de mayor confianza dentro de la estructura del cartel.

“Cuando no esté ‘El Mencho’, el que se va a quedar con todo será ‘El 090’, porque es el consentido del señor”, aseguró el informante ante autoridades federales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡AMLO fracasó! La narconómina del CJNG evidencia que fallaron los programas para jóvenes: Loret de Mola

El testigo afirmó haber sido escolta personal de Mendoza Gaytán tras integrarse al grupo criminal, luego de su experiencia como excombatiente del Frente 30 de las FARC, organización guerrillera colombiana.

UN OPERADOR MARCADO POR EL HERMETISMO

Dentro de la estructura del CJNG, “El Sapo” es descrito como uno de los operadores más violentos y disciplinados. Según el testimonio, su forma de operar se caracteriza por un estricto control de la información y medidas de seguridad extremas.

El informante explicó que Mendoza Gaytán evita el uso de teléfonos celulares y mantiene comunicación únicamente a través de intermediarios de absoluta confianza. Esta práctica, según las indagatorias, busca evitar filtraciones o rastreos por parte de autoridades.

Además, el testigo señaló que dentro del círculo cercano del capo existe una regla de hierro: cualquier traición o filtración de información puede derivar en represalias contra familiares del presunto responsable.

La figura de “El Sapo” ha permanecido durante años en un perfil relativamente discreto, aunque con creciente influencia dentro del cartel, especialmente en el área militar y operativa.

LA ESTRUCTURA ARMADA DE “EL SAPO”

Las investigaciones indican que Mendoza Gaytán consolidó su poder mediante una estructura armada altamente especializada. Su equipo cercano incluye exmilitares, exmarinos y combatientes extranjeros, algunos provenientes de conflictos armados en Colombia y Guatemala.

El círculo de seguridad directa puede reunir hasta 50 escoltas armados, seleccionados por habilidades tácticas, manejo de armas y experiencia en combate.

Entre los personajes mencionados dentro de su estructura destacan:

• “El Chocolate”, presunto encargado del entrenamiento militar y disciplina del grupo.• “El Meca”, operador especializado en el manejo de explosivos, minas y drones.• Equipos de reacción inmediata destinados a intervenir en caso de un intento de captura o emboscada.

De acuerdo con el testigo, algunos integrantes del grupo incluso se refieren a Mendoza Gaytán como “Sagrado Señor” o “Santo Señor”, reflejando el nivel de jerarquía que ha alcanzado dentro del cartel.

CENTROS DE ADIESTRAMIENTO Y CONTROL TERRITORIAL

Las investigaciones también mencionan la existencia de centros de adiestramiento presuntamente vinculados con la estructura de “El Sapo”. Estos espacios estarían ubicados en distintas zonas de Jalisco, donde reclutas reciben capacitación en tácticas de combate.

Entre los municipios señalados se encuentran:

• Talpa de Allende• Mascota• Puerto Vallarta• El Grullo• Autlán de Navarro• Ameca• Tala• Teuchitlán• Ahualulco de Mercado

Según el testimonio, en estos lugares se imparte entrenamiento en combate urbano, emboscadas, fabricación de explosivos y asesinatos selectivos, lo que evidencia el grado de organización militar que ha desarrollado el grupo.

LOS POSIBLES HEREDEROS DEL CJNG

Aunque el testimonio apunta a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán como el principal candidato, autoridades federales señalan que el futuro liderazgo del CJNG aún no está definido.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha mencionado que existen varios perfiles dentro de la organización que podrían disputar el control en caso de una sucesión.

Entre los nombres más mencionados se encuentran:

• Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, jefe militar del cartel.

• Audias Flores Silva “El Jardinero”, operador con influencia en varios estados.

• Juan Carlos Valencia González “El 03” o “El Pelón”, hijastro de El Mencho.

• Ricardo Ruiz Velasco “El RR” o “Doble R”, líder de células en Guadalajara.

• Heraclio Guerrero Martínez “El Tío Lako”, líder regional en la frontera de Michoacán y Jalisco.

TE PUEDE INTERESAR: La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’

DATOS CURIOSOS DEL CASO

• El testigo “Piscis” aseguró haber ingresado al CJNG en 2019, tras su pasado como combatiente en Colombia.

• La estructura de seguridad de “El Sapo” incluiría especialistas en drones y explosivos, algo poco común en organizaciones criminales tradicionales.

• Dentro del grupo, algunos integrantes lo llaman “Sagrado Señor”, reflejo del nivel de control que ejerce en su círculo cercano.

• La investigación federal señala que su influencia se concentra principalmente en Jalisco, uno de los bastiones históricos del CJNG.