Usan empresas en México IA sin evaluación de riesgos: estudio

Empresas en México avanza en la implementación y uso de la Inteligencia Artificial en sus procesos, sin embargo la mayoría no tiene mecanismos para evaluar los riesgos que conllevan esas tecnologías, señala un estudio de la firma consultora KPMG.

De acuerdo con el estudio “Panorama de la inteligencia artificial en México y Centroamérica 2025, estrategias para acelerar la adopción efectiva”, 38 por ciento de encuestados en México “indican que la evaluación es mínima y principalmente reactiva, apoyada en actores clave”.

En tanto, otro 38 por ciento dijo no contar con un mecanismo de evaluación y un 23 por ciento aseguró que se planea con base en evaluaciones de riesgos, regulacionales y organizaciones bien definidas.

La firma consultora señaló que “el nivel de entendimiento, aplicación y marco de implementación de la IA en la región sigue siendo incipiente. En consecuencia, los mecanismos de evaluación de riesgos asociados a esta tecnología también son limitados; no obstante, el hecho de que no se contemplen formalmente no significa que dichos riesgos no existan”.

Entre los errores o riesgos por el uso de inteligencia artificial se enumeran resultados deficientes, incumplimiento de normativas, pérdida de confianza y disminución de la competitividad.

También enfrentan un riesgo de rezago frente a la competencia, lo que les genera mayor presión para implementar las herramientas tecnológicas.

Por ello, algunas empresas no consideran aspectos éticos y corporativos, lo que aumenta “exponencialmente el nivel de amenaza”.

KPGM aseguró que es vital “contar con una planeación sólida y marcos de gobernanza específicos para la IA, guiados por especialistas y alineados con la estrategia corporativa; esta es la mejor práctica para prevenir riesgos”.