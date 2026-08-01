Ofrece Sheinbaum a la Universidad Rosario Castellanos a los no admitidos en la UNAM

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    Ofrece Sheinbaum a la Universidad Rosario Castellanos a los no admitidos en la UNAM
    “Que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, declaró la presidenta. Presidencia

Instruyó a la Rectoría y a otras instituciones públicas a garantizar opciones de educación superior gratuita a los estudiantes afectados

OAXACA, OAX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció lugares en la Universidad Nacional Rosario Castellanos a los jóvenes aspirantes que resulten no admitidos en el proceso de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras las irregularidades detectadas en la prueba de admisión en línea.

La mandataria federal informó que instruyó al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, a coordinarse con la Rectoría de la Universidad Rosario Castellanos y otras instituciones públicas para garantizar opciones de educación superior gratuita a los estudiantes afectados.

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“Por cierto, aprovecho también para decir, porque hubo, no sé si supieron un examen en la Universidad Nacional que, pues, tuvo ahí muchos problemas. Ya ayer anunció el Rector cómo los van a solucionar, pero yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad”, indicó la jefa del Ejecutivo durante su gira de trabajo por Oaxaca.

“Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita (...) que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, agregó.

AMPLIAR OFERTA EDUCATIVA

La presidenta indicó que el objetivo de su administración es ampliar la oferta en preparatorias y universidades públicas para evitar que los jóvenes queden excluidos del sistema educativo nacional.

La postura del gobierno federal se da luego de que el Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, anunciara la aplicación de un examen de control presencial para definir el ingreso a licenciatura, tras confirmarse anomalías en los resultados de la prueba digital aplicada a más de 158 mil sustentantes.

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El examen de verificación abarcará a cerca de 58 mil aspirantes, cifra que contempla a los 21 mil 962 alumnos previamente admitidos y a quienes alcanzaron un puntaje igual o superior al promedio mínimo registrado en los últimos cinco años.

Sheinbaum Pardo opinó hace dos días que esta casa de estudios careció de los filtros tecnológicos necesarios para evitar el uso de inteligencia artificial u otros mecanismos de trampa durante la prueba en línea, por lo que desde su conferencia mañanera urgió a resolver la situación en beneficio de los aspirantes.

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