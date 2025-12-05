Usuarios ‘reviven’ broma del influencer B’rek ‘El Milagro’ a Omar García Harfuch

Una vez más se ha vuelto viral el icónico momento del actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien se volvió el ‘blanco’ para una broma de Miguel Anuar Galicia, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como B’rek ‘El Milagro’. A través de la plataforma de X (antes Twitter), los usuarios han ‘revivido’ uno de los momentos del funcionario que, seguramente, causaron algunas risas, y que fue compartido al público por primera vez en el año 2023. TE PUEDE INTERESAR: Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX B’REK ‘EL MILAGRO’ Y LA BROMA A OMAR GARCÍA HARFUCH En primera instancia, se le observa al secretario federal en un lugar público, conversando con otra persona, cuando el cantante y compositor B’rek ‘El Milagro’ se acerca, intentando ocultar su identidad portando gorra y lentes de sol, como en la mayoría de sus videos de bromas.

El punto central de la broma era intentar confundir a Harfuch, preguntándole en si habla inglés y luego pidiendo la dirección de ‘cierto lugar’ de una forma en que no entendiera la palabra. A lo que el funcionario respondió entre risas y en español que no lo entendía. Al final, el joven le responde, también en el idioma español, que tampoco entiende, porque “no habla inglés”. Con risas e inocencia, B’rek le señala a Harfuch la cámara escondida y dice “Qué bueno que no me mandaste al baño, siempre me mandan al baño”.