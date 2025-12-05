Usuarios ‘reviven’ broma del influencer B’rek ‘El Milagro’ a Omar García Harfuch
Pese a que la broma se hizo en 2023, el video ha vuelto a causar sensación entre los usuarios por la inocente broma del influencer al secretario federal
Una vez más se ha vuelto viral el icónico momento del actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien se volvió el ‘blanco’ para una broma de Miguel Anuar Galicia, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como B’rek ‘El Milagro’.
A través de la plataforma de X (antes Twitter), los usuarios han ‘revivido’ uno de los momentos del funcionario que, seguramente, causaron algunas risas, y que fue compartido al público por primera vez en el año 2023.
B’REK ‘EL MILAGRO’ Y LA BROMA A OMAR GARCÍA HARFUCH
En primera instancia, se le observa al secretario federal en un lugar público, conversando con otra persona, cuando el cantante y compositor B’rek ‘El Milagro’ se acerca, intentando ocultar su identidad portando gorra y lentes de sol, como en la mayoría de sus videos de bromas.
El punto central de la broma era intentar confundir a Harfuch, preguntándole en si habla inglés y luego pidiendo la dirección de ‘cierto lugar’ de una forma en que no entendiera la palabra. A lo que el funcionario respondió entre risas y en español que no lo entendía.
Al final, el joven le responde, también en el idioma español, que tampoco entiende, porque “no habla inglés”. Con risas e inocencia, B’rek le señala a Harfuch la cámara escondida y dice “Qué bueno que no me mandaste al baño, siempre me mandan al baño”.
CONOCE A B’REK ‘EL MILAGRO’
Es un creador de contenido de nacionalidades mexicana y colombiana que se dedica, principalmente, a la elaboración de bromas sencillas publicadas en TikTok, a través de las cuales suele regalar boletos para conciertos y eventos de ese tipo.
El apodo de ‘El Milagro’ es, en realidad, por una historia de supervivencia, luego de haber sido diagnosticado con un tumor en la zona baja de su cerebro, por lo que necesitó de múltiples intervenciones quirúrgicas.
“Veía el Super Bowl en el 2010, empecé a ver doble, me sorprendí, pues no hay dos 33 en el campo, fuimos al médico, me hicieron estudios y descubrieron una masa en mi hipófisis. Tenía 13 años [...] Me dijeron que no iba a poder hablar, crecer ni desarrollarme y mira, mido dos metros [...] Entra el doctor en mi habitación y le dijeron a mi mamá: ‘su hijo es un milagro”, llegó a comentar en una de sus pláticas.