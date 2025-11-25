Sujeto irrumpe en la pista del Aeropuerto de Guadalajara y ocasiona retrasos en vuelos

México
/ 25 noviembre 2025
    Sujeto irrumpe en la pista del Aeropuerto de Guadalajara y ocasiona retrasos en vuelos
    Una situación se salió de control en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cuando un hombre ingresó a la pista y se colocó junto a una aeronave. FOTO: ESPECIAL

El vuelo Volaris 1332 con rumbo a Acapulco, así como otras seis operaciones, registraron retrasos

Una situación se salió de control en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cuando un hombre ingresó a la pista y se colocó junto a una aeronave, durante la mañana del martes; aunque el sujeto ajeno a la terminal aérea fue neutralizado y contenido.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el aeropuerto opera con normalidad, luego que el equipo de seguridad detectó el hecho y activó de inmediato el Plan Local de Seguridad Aeroportuaria (PLSA), lo que permitió asegurar el área y evitar afectaciones mayores a la operación.

La activación del protocolo fue a las 8:15 horas del martes 25 de noviembre, lo que derivó en el cierre temporal de la pista 29R; en primera acción, el personal de seguridad neutralizó al individuo y notificó a la Agencia Federal de Aviación Civil, junto a otras autoridades.

Por otro lado, los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano detuvo momentáneamente despegues y aterrizajes, mientras que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios reforzó las medidas preventivas.

“El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) de la terminal aérea fue notificado para reforzar la seguridad. La aeronave en pista recibió el apoyo mecánico correspondiente para confirmar que el equipo se encontraba en perfectas condiciones”, informó en un comunicado.

Mientras que la aeronave involucrada recibió apoyo mecánico para confirmar su óptimo funcionamiento.

El sujeto fue entregado a elementos de la Guardia Nacional e informaron que se encuentra en el Ministerio Público. Por otro lado, GAP inició una investigación para determinar cómo ocurrió el ingreso un área restringida.

Debido a esto, el vuelo Volaris 1332 con rumbo a Acapulco, así como otras seis operaciones, registraron retrasos. Cabe destacar que el aeropuerto opera con normalidad y se recomienda verificar el estatus de su vuelo con aerolíneas.

“Actualmente, el Aeropuerto de Guadalajara se encuentra operando con normalidad. GAP recomienda a los pasajeros estar en contacto con su aerolínea para conocer el estado de su itinerario”, concluyó.

Temas


Viral
aviones
aeropuertos

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


Volaris

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

