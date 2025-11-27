Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX

México
/ 27 noviembre 2025
    Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX
    Un camión de refrescos ‘Jarritos’ se accidentó al circular por una pendiente de la alcaldía Álvaro Obregón, llamada ‘la bajada del diablo’. FOTO: ESPECIAL

En Álvaro Obregón se hizo famosa una calle apodada ‘la bajada del diablo’ por ocasionar que vehículos de todo tipo tengan accidentes

Un video se ha hecho viral a través de la red social X (antes Twitter), donde se observa que un camión de refrescos ‘Jarritos’ se impacta contra dos casas, ubicadas en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo que se ha reportado, se presume que sucedió durante la noche del 26 de noviembre, cuando el vehículo intentó descender por una pendiente apodada ‘la bajada del diablo’, debido a que ya ha ocasionado un gran número de accidentes de este tipo.

Oficialmente, las autoridades reportaron haber atendido a cuatro personas afectadas: dos adultos mayores y un hombre en un estado de crisis nerviosas, y a un joven de 25 años de edad que presentó múltiples lesiones traumáticas.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CDMX ATENDIÓ ACCIDENTE CON CAMIÓN DE ‘JARRITOS’

El reporte fue hecho por elementos del C2 Poniente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quien envió a uniformados a las calles Paso Florentino y Paso Viejo, en la colonia La Mexicana, para atender los hechos.

“Al llegar solicitaron la presencia de una unidad médica y, paramédicos que arribaron al sitio, atendieron a un hombre de 86 años y a una mujer de 78 años de edad, quienes presentaron una crisis nerviosa y no requirieron traslado a un hospital”.

Por su parte, Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, indicó que se brindó apoyo a personas de 85, 78 y 35 años, además de un joven de 25 años policontundido.

‘LA BAJADA DEL DIABLO’

Vecinos de la zona donde ocurrió el percance pudieron captar el momento exacto en que el camión de refrescospatinó sobre la calle. Aparentemente, los frenos no fueron suficientes para lograr parar el vehículo.

Entre las maniobras por intentar frenar el derrape, la parte trasera del camión se estampó contra una de las viviendas para después irse contra otra casa que estaba en la acera de enfrente y, después continuó deslizándose.

Este incidente no es el primero ni será el último en esta zona. Anteriormente ya se han vuelto virales otros percances donde los autos derrapan sobre el pavimento. Por ello, vecinos optan por rutas alternas.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

