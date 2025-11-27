Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX

Un video se ha hecho viral a través de la red social X (antes Twitter), donde se observa que un camión de refrescos ‘Jarritos’ se impacta contra dos casas, ubicadas en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. De acuerdo con lo que se ha reportado, se presume que sucedió durante la noche del 26 de noviembre, cuando el vehículo intentó descender por una pendiente apodada ‘la bajada del diablo’, debido a que ya ha ocasionado un gran número de accidentes de este tipo. TE PUEDE INTERESAR: Conductora manejaba en Zuazua cuando le alertan sobre una pitón en su vehículo: Nuevo León Oficialmente, las autoridades reportaron haber atendido a cuatro personas afectadas: dos adultos mayores y un hombre en un estado de crisis nerviosas, y a un joven de 25 años de edad que presentó múltiples lesiones traumáticas.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA CDMX ATENDIÓ ACCIDENTE CON CAMIÓN DE ‘JARRITOS’ El reporte fue hecho por elementos del C2 Poniente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quien envió a uniformados a las calles Paso Florentino y Paso Viejo, en la colonia La Mexicana, para atender los hechos. “Al llegar solicitaron la presencia de una unidad médica y, paramédicos que arribaron al sitio, atendieron a un hombre de 86 años y a una mujer de 78 años de edad, quienes presentaron una crisis nerviosa y no requirieron traslado a un hospital”.

Por su parte, Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, indicó que se brindó apoyo a personas de 85, 78 y 35 años, además de un joven de 25 años policontundido. 'LA BAJADA DEL DIABLO' Vecinos de la zona donde ocurrió el percance pudieron captar el momento exacto en que el camión de refrescos 'patinó' sobre la calle. Aparentemente, los frenos no fueron suficientes para lograr parar el vehículo.