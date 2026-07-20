Va la FGR tras accionistas del Grupo Faza de Torreón

Se trata de Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de Gasolinera Faza, quienes también están acusados de alteración de los controles volumétricos de los hidrocarburos que comercializaban, según la Fiscalía General de la República (FGR).

CIUDAD DE MÉXICO- La red de huachicol en la que se involucra al ex Gobernador Ernesto Ruffo Appel supuestamente importó más de 2 mil 137 millones de litros de diésel y gasolina en forma ilegal durante el 2025 y uno de sus destinatarios finales era un grupo de gasolineros de Torreón, Coahuila, cuyos dueños están ahora procesados por lavado de dinero y defraudación fiscal.

El grupo empresarial cuenta con 33 estaciones de gasolina en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, bajo la marca Punto+.

”Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de la moral Gasolinera Faza, se encuentran vinculados a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y el previsto en el artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación (variación en sus controles volumétricos) en la carpeta de investigación FED/ FEMDO/UEIORPIFAM COAH/0000765/2024”, dice la indagatoria contra Ruffo.

”Se les atribuye llevar acciones encaminadas al blanqueo de capitales (procedentes de delitos en materia de hidrocarburos) mediante el uso de un esquema de empresas factureras, listadas por el Servicio de Administración Tributaria como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas); así como mediante simulaciones jurídicas para dar apariencia de licitud a los recursos operados”.

Según la FGR, 11 empresas operaban esta red de contrabando, aunque identifica a Ingemar -de la que el ex Gobernador era socio fundador- y Servicios Aduanales JR -cuyo dueño Armando III Riestra Fernández está· preso desde enero en el Penal del Altiplano- como las principales responsables.

Mandan a Ruffo al Altiplano

El ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

A ese penal federal también fueron trasladados Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, acusados por los mismos delitos.

En el caso de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, se les dictó prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue traslada al penal femenil de Neza.